Силовики начали проверку после удержания девочки в квартире в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:52
Инцидент случился вечером 15 августа. В полицию поступило сообщение, что на улице Лермонтова мужчина удерживает в своей квартире соседскую 9-летнюю девочку. Теперь Следственным комитетом проводится проверка на предмет наличия преступления по статье о незаконном лишении свободы.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал подробности инцидента.
Девочка днем находилась с мамой дома. К окну квартиры на первом этаже подошел мужчина, которого девочка узнала, так как это знакомый сожителя ее мамы. Сосед попросил помочь найти его пульт от телевизора дома. Мама разрешила школьнице ненадолго уйти.
Пульт девочка нашла за диваном, но выйти из квартиры у нее не получилось. Мужчина посадил ее на диван и сказал, что отпустит немного позже. Когда мама стала звонить и спрашивать, когда вернется дочка, сосед заявил, что она все еще ищет пульт. Через какое-то время мать девочки пришла к соседу и стала требовать вернуть ребенка.
Школьнице хозяин жилища сказал, что «ты никуда не выберешься и будешь жить со мной, не переживай, я тебя в обиду не дам». Мать девочки обратилась за помощью в полицию лишь спустя 7,5 часов, — сообщил Горелых.
Пока женщина вела переговоры с соседом, девочка смогла выбраться через окно. Ее планируется доставить в больницу и проверить, не стала ли она объектом посягательств.
Горелых добавил, что в семье воспитываются еще трое детей. Они проживают в коммунальной квартире. Мать уже не однократно привлекалась к ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Семья состоит на учете в полиции и ПДН.
Вместе с ними проживает ранее судимый мужчина. Последний тюремный срок у него закончился в июле 2022 года.
Когда представители МВД пришли к ним домой, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мама детей также ранее имеет «букет» судимостей, в том числе дважды привлекалась к уголовной ответственности за побои, дважды — за причастность к грабежу и дважды — за кражи, — отмечает Валерий Горелых.
Женщина освободилась из ИК-6 Нижнего Тагила в 2016 году.