Силовики начали проверку после удержания девочки в квартире в Каменске-Уральском

Пульт девочка нашла за диваном, но выйти из квартиры у нее не получилось. Мужчина посадил ее на диван и сказал, что отпустит немного позже. Когда мама стала звонить и спрашивать, когда вернется дочка, сосед заявил, что она все еще ищет пульт. Через какое-то время мать девочки пришла к соседу и стала требовать вернуть ребенка.