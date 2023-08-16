«Жена разбила стекло». Автохам подрезал «ГАЗель» в Екатеринбурге и скрылся

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Водитель автомобиля догнал Toyota и заявил водителю, что планирует вызвать ГИБДД. Однако водитель сел в автомобиль и скрылся. Догнать, по словам водителя, иномарку не вышло, так как мужчина ехал на красный.
Однако водитель обратился в ГИБДД. Но там заявили, что аварии не случилось, а потому помочь ему не могут.
Напомним, в начале августа в Нижнем Тагиле пострадал байкер. Инцидент случился на Уральском проспекте. По словам очевидцев, байкера «подрезал» водитель легкового автомобиля.