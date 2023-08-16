tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Водитель иномарки чуть не устроил ДТп в Екатеринбурге и скрылся

«Жена разбила стекло». Автохам подрезал «ГАЗель» в Екатеринбурге и скрылся

16 августа 2023, 06:53
Фото: 1MI

Водитель иномарки чуть не устроил ДТп в Екатеринбурге и скрылся

В Екатеринбурге водитель Toyota Camry резко выехал перед «ГАЗелью» на перекрестке Челюскинцев — Восточная. Инцидент случился 15 августа днем. В результате супруга водителя «ГАЗели» разбила головой лобовое стекло.

Водитель автомобиля догнал Toyota и заявил водителю, что планирует вызвать ГИБДД. Однако водитель сел в автомобиль и скрылся. Догнать, по словам водителя, иномарку не вышло, так как мужчина ехал на красный.

Однако водитель обратился в ГИБДД. Но там заявили, что аварии не случилось, а потому помочь ему не могут.

Напомним, в начале августа в Нижнем Тагиле пострадал байкер. Инцидент случился на Уральском проспекте. По словам очевидцев, байкера «подрезал» водитель легкового автомобиля.

Ребенок пострадал в ДТП на Пархоменко в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за водителей автобусов выросло количество погибших в ДТП в Свердловской областиТрое детей пострадали в ДТП из-за потерявшего сознание водителя в Екатеринбурге«Оставили человека с серьезными травмами»: в Нижнем Тагиле скрылся виновник ДТП
#Ирина Кирилова#18+#Автохам#Авария#ДТП#Екатеринбург
Подпишитесь
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Сегодня, 03:34
Переломы, травма головы и реанимация: ребенок младше двух лет выпал из окна в Тагиле
Вчера, 16:35
И хвалили, и материли: косплей-прогулка прошла у школьницы из Нижнего Тагила
Вчера, 08:04
485 раз за полгода в Тагиле выявлено превышение загрязняющих веществ с ЕВРАЗ НТМК
Вчера, 09:48
Подписано соглашение о строительстве жилья для сотрудников концерна «Уралвагонзавод»
14 августа, 13:21