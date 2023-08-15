Ребенок пострадал в ДТП на Пархоменко в Нижнем Тагиле

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38-летний водитель Lada Kalina поворачивал на улицу Пархоменко с улицы Серова. Он не уступил дорогу и столкнулся с Daewoo Nexia под управлением 37-летнего мужчины. Последний ехал по улице Серова, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.
В результате трехлетний ребенок пострадал. Он был доставлен в больницу с различными травмами.
Известно, что у водителя Lada стаж вождения составляет 19 лет. Он в 2023 году к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Мужчина посчитал, что успеет завершить маневр. Об этом он сообщил инспекторам. Однако, когда он уже заканчивал поворот, то ощутил удар в правую сторону автомобиля.
Сотрудниками ГИБДД был проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и установлены личности. Также водители были проверены на состояние опьянения. Установлено, что они были трезвы.