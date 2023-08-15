Ребенок пострадал в ДТП на Пархоменко в Нижнем Тагиле

Известно, что у водителя Lada стаж вождения составляет 19 лет. Он в 2023 году к ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Мужчина посчитал, что успеет завершить маневр. Об этом он сообщил инспекторам. Однако, когда он уже заканчивал поворот, то ощутил удар в правую сторону автомобиля.