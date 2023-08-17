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Пристав подделала документы ради премии в Екатеринбурге

Пристав подделала документы ради премии в Екатеринбурге

17 августа 2023, 11:18
Фото: 1MI
Пристава из Екатеринбурга подозревают в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Женщине 40 лет.

Следствие полагает, что, будучи судебным приставом–исполнителем женщина, с целью уменьшения объема работы, улучшения показателей своей работы и показателей работы всего отдела желая получить премию, в период с ноября 2021 года по март 2022 года внесла лживые данные в документы по 8 исполнительным производствам. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Благодаря этому она окончила исполнительные производства и вернула исполнительные документы взыскателям. Своими действиями она нарушила интересы пяти банков, что лишило их права на своевременное исполнение судебных актов.

Уголовное дело направлено в суд, по одной статье женщине грозит до 4 лет тюрьмы, а по другой — до 2 лет.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Служебный подлог#Премия#Лживые данные#Исполнительные документы#Взыскатели#Уголовное дело#Банки#Суд#Криминал
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