Пристав подделала документы ради премии в Екатеринбурге

Следствие полагает, что, будучи судебным приставом–исполнителем женщина, с целью уменьшения объема работы, улучшения показателей своей работы и показателей работы всего отдела желая получить премию, в период с ноября 2021 года по март 2022 года внесла лживые данные в документы по 8 исполнительным производствам. Об этом сообщает региональная прокуратура.