Пристав подделала документы ради премии в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Следствие полагает, что, будучи судебным приставом–исполнителем женщина, с целью уменьшения объема работы, улучшения показателей своей работы и показателей работы всего отдела желая получить премию, в период с ноября 2021 года по март 2022 года внесла лживые данные в документы по 8 исполнительным производствам. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Благодаря этому она окончила исполнительные производства и вернула исполнительные документы взыскателям. Своими действиями она нарушила интересы пяти банков, что лишило их права на своевременное исполнение судебных актов.
Уголовное дело направлено в суд, по одной статье женщине грозит до 4 лет тюрьмы, а по другой — до 2 лет.