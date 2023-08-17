«Совесть-то есть?»: котенка выкинули из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 16 августа. Котенка выкинули неизвестные с пятого этажа дома на улице Окунева, 25. Свидетельница происшествия отметила, что этот поступок был очень жестоким по отношению к животному, а хозяевам можно было пристроить котенка к другим людям через соцсети или мессенджеры.