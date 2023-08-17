tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Маленького котенка выкинули из окна многоэтажного дома в Нижнем Тагиле

«Совесть-то есть?»: котенка выкинули из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

17 августа 2023, 11:04
Фото: "Инцидент Нижний Тагил" ВКонтакте

Маленького котенка выкинули из окна многоэтажного дома в Нижнем Тагиле

Котенка выкинули из окна пятого этажа на Вагонке в Нижнем Тагиле. О состоянии животного пока ничего не известно.

По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 16 августа. Котенка выкинули неизвестные с пятого этажа дома на улице Окунева, 25. Свидетельница происшествия отметила, что этот поступок был очень жестоким по отношению к животному, а хозяевам можно было пристроить котенка к другим людям через соцсети или мессенджеры.

Просто нет слов. Откуда в людях столько жестокости то? Ну не нужен вам котенок, наигрались, так просто выставите объявление в любую группу, чтобы кто-нибудь забрал его. У вас совесть-то есть там? — написала подписчика паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Другие тагильчане поддержали женщину. Некоторые отметили, что за подобные деяния необходимо обращаться в полицию по жестокому обращению с животными и возбуждать уголовные дела.

Если не умеете и не хотите пристраивать маленьких пушистиков в добрые руки — не поскупитесь на стерилизацию, — пишет Елена П.

Напомним, в Верхнем Тагиле мужчина выкинул кота из окна после ссоры со своей девушкой. Позже животное забрали к себе волонтеры, чтобы найти ему новый дом.

В Верхнем Тагиле мужчина выбросил из окна котенка после ссоры с девушкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Собаку выкинули с седьмого этажа в Первоуральске«Зашел в кусты и оставил»: японского хина выкинули на улицу в Нижнем ТагилеВ ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапу
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Инцидент#18+
Подпишитесь
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
Вчера, 16:02
Общественники создали петицию против сброса навоза агрокомплексом «Горноуральский»
Вчера, 10:34
Двое военных в Нижнем Тагиле получили по 5 лет за самовольное оставление части
Вчера, 13:06
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
15 августа, 08:01
Предупреждение о смоге объявлено в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:36
Боль. Женщина едва не погибла из-за отсутствия врачей в больнице Верхней Салды
Вчера, 03:34