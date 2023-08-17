«Совесть-то есть?»: котенка выкинули из окна многоэтажки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По словам очевидцев, инцидент произошел вечером 16 августа. Котенка выкинули неизвестные с пятого этажа дома на улице Окунева, 25. Свидетельница происшествия отметила, что этот поступок был очень жестоким по отношению к животному, а хозяевам можно было пристроить котенка к другим людям через соцсети или мессенджеры.
Просто нет слов. Откуда в людях столько жестокости то? Ну не нужен вам котенок, наигрались, так просто выставите объявление в любую группу, чтобы кто-нибудь забрал его. У вас совесть-то есть там? — написала подписчика паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.
Другие тагильчане поддержали женщину. Некоторые отметили, что за подобные деяния необходимо обращаться в полицию по жестокому обращению с животными и возбуждать уголовные дела.
Если не умеете и не хотите пристраивать маленьких пушистиков в добрые руки — не поскупитесь на стерилизацию, — пишет Елена П.
Напомним, в Верхнем Тагиле мужчина выкинул кота из окна после ссоры со своей девушкой. Позже животное забрали к себе волонтеры, чтобы найти ему новый дом.