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Иномарка снесла скорую в Первоуральске

Иномарка снесла скорую в Первоуральске

18 августа 2023, 09:25
Фото: 1MI
В Первоуральске иномарка сбила скорую, которая спешила на вызов к пациенту.

Машина реанимации принадлежит Центру медицины катастроф. Водитель ехал по дороге с включенными мигалками и на красный сигал светофора, так как вызов был срочным.

Однако автомобилист на Hyundai проигнорировал все сигналы и сбил машину, пишет Е1.

По словам свидетелей событий, на место приезжали инспекторы ГАИ. Аварию оперативно зарегистрировали, и машина скорой продолжила свой путь к пациенту. В ГИБДД подтвердили, что водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущество движения спецтранспорту.

Ранее не Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП. Шестилетний мальчик получил травмы. Водитель иномарки Nissan во время поворота налево столкнулась с автомобилем Mazda, который ехал навстречу.

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#Дарья Сорокина#ДТП#Скорая помощь#Машина реанимации#Первоуральск#Hyundai#ГАИ#Нижний Тагил#Происшествия
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