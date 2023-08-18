Иномарка снесла скорую в Первоуральске

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Машина реанимации принадлежит Центру медицины катастроф. Водитель ехал по дороге с включенными мигалками и на красный сигал светофора, так как вызов был срочным.
Однако автомобилист на Hyundai проигнорировал все сигналы и сбил машину, пишет Е1.
По словам свидетелей событий, на место приезжали инспекторы ГАИ. Аварию оперативно зарегистрировали, и машина скорой продолжила свой путь к пациенту. В ГИБДД подтвердили, что водитель автомобиля Hyundai не предоставил преимущество движения спецтранспорту.
Ранее не Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП. Шестилетний мальчик получил травмы. Водитель иномарки Nissan во время поворота налево столкнулась с автомобилем Mazda, который ехал навстречу.