О новом способе мошенничества рассказала жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
По словам девушки, ее маме поступил звонок через мессенджер. На аватарке стоял логотип Госуслуг. Неизвестная сообщила женщине, что ее аккаунт взломан, поэтому для восстановления нужно сообщить номер СНИЛС. Свердловчанка сообщила и его, и номер, пришедший в СМС.
Также звонившая расспрашивала женщину о ее кредитной истории и доходах, а затем сообщила, что далее поступит звонок якобы из банка. Тогда пострадавшая поняла, что ее пытаются обмануть мошенники и вместе с дочерью отправили электронное заявление в правоохранительные органы, написав, что злоумышленники на них пытались оформить кредит.
Также свердловчанка пояснила, что на Госуслугах появились заявки на справку 2-НДФЛ. Они сменили пароль и после этого звонки прекратились, пишет Е1.