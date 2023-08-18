О новом способе мошенничества рассказала жительница Екатеринбурга

Также звонившая расспрашивала женщину о ее кредитной истории и доходах, а затем сообщила, что далее поступит звонок якобы из банка. Тогда пострадавшая поняла, что ее пытаются обмануть мошенники и вместе с дочерью отправили электронное заявление в правоохранительные органы, написав, что злоумышленники на них пытались оформить кредит.