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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Мошенники пытались оформить кредит на жительницу Екатеринбурга через Госуслуги

О новом способе мошенничества рассказала жительница Екатеринбурга

18 августа 2023, 11:38
Фото: 1MI

Мошенники пытались оформить кредит на жительницу Екатеринбурга через Госуслуги

Мошенники попытались обмануть жительницу Екатеринбурга, используя сайт Госуслуг. Однако женщина вовремя спохватилась и обратилась в полицию.

По словам девушки, ее маме поступил звонок через мессенджер. На аватарке стоял логотип Госуслуг. Неизвестная сообщила женщине, что ее аккаунт взломан, поэтому для восстановления нужно сообщить номер СНИЛС. Свердловчанка сообщила и его, и номер, пришедший в СМС.

Также звонившая расспрашивала женщину о ее кредитной истории и доходах, а затем сообщила, что далее поступит звонок якобы из банка. Тогда пострадавшая поняла, что ее пытаются обмануть мошенники и вместе с дочерью отправили электронное заявление в правоохранительные органы, написав, что злоумышленники на них пытались оформить кредит.

Также свердловчанка пояснила, что на Госуслугах появились заявки на справку 2-НДФЛ. Они сменили пароль и после этого звонки прекратились, пишет Е1.

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#Мошенники#Полиция#Обман#Деньги#Госуслуги#Кредит#Криминал#Свердловская область#Екатеринбург#Евгения Сафина
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