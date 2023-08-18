Темнокожего аспиранта убили в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
32-летний молодой человек скончался после ножевого ранения. Он был аспирантом из Габона, учился в УрФУ, пишет Ура.ру.
Поножовщина произошла в ночь с 17 на 18 августа. По словам очевидцев, мужчина там пил пиво с девушкой. После между кем-то в здании произошел конфликт, который закончился ножевым ранением.
Студента увозила машина реанимации, в результате он скончался. Он увлекался футболов, а в вузе занимался научной деятельностью.