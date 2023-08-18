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Темнокожего аспиранта убили в Екатеринбурге

Темнокожего аспиранта убили в Екатеринбурге

18 августа 2023, 13:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге произошло убийство темнокожего аспиранта. Это случилось в центре города возле «Бургер Кинга».

32-летний молодой человек скончался после ножевого ранения. Он был аспирантом из Габона, учился в УрФУ, пишет Ура.ру.

Поножовщина произошла в ночь с 17 на 18 августа. По словам очевидцев, мужчина там пил пиво с девушкой. После между кем-то в здании произошел конфликт, который закончился ножевым ранением.

Студента увозила машина реанимации, в результате он скончался. Он увлекался футболов, а в вузе занимался научной деятельностью.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#УрФУ#Поножовщина#Конфликт#Ножевое ранение#Криминал
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