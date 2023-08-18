tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Екатеринбурге открылась деревня Универсиады

В Екатеринбурге открылась деревня Универсиады

18 августа 2023, 14:59
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге открылась спортивная деревня фестиваля международного спорта. Открытие состоялось 18 августа 2023 года.

В деревню уже заселились участники Универсиады из Пакистана и Бахрейна. Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров поприветствовал иностранцев и выразил надежду, что в ближайшее время деревня станет для них еще одним домом. Кроме того, спортсменов обеспечили программой с элементами культуры России.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На церемонии открытия также присутствовали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр спортдеревни Сергей Карякин, уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, рассказали в Департаменте информационной политики региона.

В общежитиях, где заселились участники мероприятия, начали работу фитнес-зал и столовая. Также есть поле для регби с легкоатлетическими дорожками.

Напомним, в ближайшие дни в связи с проведением Универсиады в Екатеринбурге перекроют движение на некоторых улицах.

Улицы Екатеринбурга будут перекрыты из-за фестиваля университетского спорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Через деревню Универсиады в Екатеринбурге пустят четыре автобусных маршрутаФестиваль уличного кино прошел в День города в Нижнем ТагилеФестиваль пляжного самбо пройдет в День города в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Фестиваль#Международный спорт#Универсиада#Спорт#Деревня#Свободное время
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле не хватает вакцины от кори
Вчера, 07:38
«Многие стесняются помогать»: незрячий житель Нижнего Тагила посетил вокзалы и аптеку
16 августа, 16:02
Дети играют в карты в разворованном авто в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:00
Спасательный бизнес: кто стоит за трагедией с сапом на пруду в Нижнем Тагиле
15 августа, 08:01
«Пьяные бежали»: соседка рассказала о семье упавшего ребенка в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:46
Все из-за тряпочки: названы причины затопления общества инвалидов на Вагонке в Тагиле
Сегодня, 06:45