В Екатеринбурге открылась деревня Универсиады

В деревню уже заселились участники Универсиады из Пакистана и Бахрейна. Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров поприветствовал иностранцев и выразил надежду, что в ближайшее время деревня станет для них еще одним домом. Кроме того, спортсменов обеспечили программой с элементами культуры России.