В Екатеринбурге открылась деревня Универсиады

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
В деревню уже заселились участники Универсиады из Пакистана и Бахрейна. Заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров поприветствовал иностранцев и выразил надежду, что в ближайшее время деревня станет для них еще одним домом. Кроме того, спортсменов обеспечили программой с элементами культуры России.
На церемонии открытия также присутствовали глава Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр спортдеревни Сергей Карякин, уральский полпред президента РФ Владимир Якушев, рассказали в Департаменте информационной политики региона.
В общежитиях, где заселились участники мероприятия, начали работу фитнес-зал и столовая. Также есть поле для регби с легкоатлетическими дорожками.
Напомним, в ближайшие дни в связи с проведением Универсиады в Екатеринбурге перекроют движение на некоторых улицах.