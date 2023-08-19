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Шайка воров обирает известную сеть магазинов в Екатеринбурге

Шайка воров обирает известную сеть магазинов в Екатеринбурге

19 августа 2023, 08:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге шайка воров обирает известную сеть магазинов. Банда из трех человек врывается в помещения среди ночи. Они крадут деньги из кассы и убегают.

Крадут они из магазина «Молочное место». Сотрудники утверждают, что пострадали уже четыре торговые точки — на Белинского, Авиационной, Посадской и Крауля. Последняя кража произошла 18 августа, пишет Е1.

Известно, что на вид воры — подростки. Общий ущерб составляет порядка 100 тысяч рублей.

Две последние кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Лиц на записях не видно. Тем, кто «сдаст» воров в полицию, обещают вознаграждение.

Также стражи порядка проводят проверку по факту хищения товара из торговых точек. Для того, чтобы сообщить какую-либо информацию о ворах, звонить предлагается по телефону: 356-42-08.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Кража#Магазины#Полиция#Видеонаблюдение#Криминал
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