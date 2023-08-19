Шайка воров обирает известную сеть магазинов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Крадут они из магазина «Молочное место». Сотрудники утверждают, что пострадали уже четыре торговые точки — на Белинского, Авиационной, Посадской и Крауля. Последняя кража произошла 18 августа, пишет Е1.
Известно, что на вид воры — подростки. Общий ущерб составляет порядка 100 тысяч рублей.
Две последние кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Лиц на записях не видно. Тем, кто «сдаст» воров в полицию, обещают вознаграждение.
Также стражи порядка проводят проверку по факту хищения товара из торговых точек. Для того, чтобы сообщить какую-либо информацию о ворах, звонить предлагается по телефону: 356-42-08.