Свинную голову под дверь подложили семье из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Известно, что семью инженера Андрея запугивают уже несколько месяцев. Сперва злоумышленники сожгли его авто во дворе, а затем и дверь квартиры. После под дверью появилась голова свиньи с запиской: «Смерть тебе и твоим близким».
Также семья получает угрозы в соцсетях. Им писали, что «вы трупы», «с твоего мужа два миллиона, срок вам — неделя», пишет е1. Андрей утверждает, что у него нет никаких долгов, поэтому он не понимает, о каких деньгах речь.
У него есть кредиты в банках, но он оплачивает их в срок. В квартире, в которой живет семья, Андрей проживает с детства и ранее здесь никто не жил.
Для безопасности семья переехала. А жена подала на развод для отвода глаз злоумышленников.
По словам мужчины, их семья испытывает сильнейший стресс и психологическое давление. После инцидента с головой свиньи полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.