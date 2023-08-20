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Свинную голову под дверь подложили семье из Екатеринбурга

Свинную голову под дверь подложили семье из Екатеринбурга

20 августа 2023, 06:46
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге семья под дверь подложили голову свиньи, а сам подъезд исписали угрозами. В том числе неизвестные пожелали семье смерти.

Известно, что семью инженера Андрея запугивают уже несколько месяцев. Сперва злоумышленники сожгли его авто во дворе, а затем и дверь квартиры. После под дверью появилась голова свиньи с запиской: «Смерть тебе и твоим близким».

Также семья получает угрозы в соцсетях. Им писали, что «вы трупы», «с твоего мужа два миллиона, срок вам — неделя», пишет е1. Андрей утверждает, что у него нет никаких долгов, поэтому он не понимает, о каких деньгах речь.

У него есть кредиты в банках, но он оплачивает их в срок. В квартире, в которой живет семья, Андрей проживает с детства и ранее здесь никто не жил.

Для безопасности семья переехала. А жена подала на развод для отвода глаз злоумышленников.

По словам мужчины, их семья испытывает сильнейший стресс и психологическое давление. После инцидента с головой свиньи полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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#Угрозы#Семья#Злоумышленники#Голова свиньи#Развод#Стресс#Полиция#Психологическое давление#Уголовное дело#Криминал#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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