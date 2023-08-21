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Находившийся в федеральном розыске мужчина пойман полицейскими в Каменске-Уральском

Находившийся в федеральном розыске мужчина пойман полицейскими в Каменске-Уральском

21 августа 2023, 05:27
Фото: 1MI
Скрывавшегося от суда мужчину задержали полицейские в Каменске-Уральском. Это случилось 18 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Мужчина 1997 года рождения был обнаружен в районе дома №34 по улице Ленина. Он находился в федеральном розыске за мошенничество.

Согласно материалам дела, с декабря по февраль 2020 года сотрудница одного из банков Каменска-Уральского вместе с молодыми людьми 1994 и 1997 годов рождения предоставили поддельные документы от имени номинальных ИП. Они решили получить займы и заключили пять договоров. Общая сумма кредитования составила 10 миллионов рублей.

Средства, которые были получены, банда перевела на счета разных «предпринимателей» и обналичила в разных городах России. В результате банку был причинен ущерб в особо крупном размере.

Уголовное дело уже дошло до суда, но в ходе разбирательств подсудимый скрылся. Его объявили в розыск. Теперь молодой человек находится под стражей. В ближайшее время планируется заседание суда.

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#Ирина Кирилова#Мошенничество#Обман#Банк#Федеральный розыск#Криминал#Каменск-Уральский
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