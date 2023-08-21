Находившийся в федеральном розыске мужчина пойман полицейскими в Каменске-Уральском

Согласно материалам дела, с декабря по февраль 2020 года сотрудница одного из банков Каменска-Уральского вместе с молодыми людьми 1994 и 1997 годов рождения предоставили поддельные документы от имени номинальных ИП. Они решили получить займы и заключили пять договоров. Общая сумма кредитования составила 10 миллионов рублей.