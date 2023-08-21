В Екатеринбурге мужчина спускался из окна по веревке и сорвался

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Мужчина по какой-то причине спускался вниз с помощью веревки. Согласно кадрам, веревка была привязана к палке, закрепленной на окне. Спустившись наполовину, мужчина упал на землю.
По словам екатеринбурженки, следившей за спуском «альпиниста», он «точно был подшофе».
Палка с веревкой так до сих пор из окна и торчат. Думаю, что он в квартире один был, — сказала девушка.
Полежав несколько минут под окнами, мужчина встал и, хромая, куда-то ушел.