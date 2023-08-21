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Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

В Екатеринбурге мужчина спускался из окна по веревке и сорвался

В Екатеринбурге мужчина спускался из окна по веревке и сорвался

21 августа 2023, 07:40
Фото: Скрин с видео Е1
В Екатеринбурге мужчина сорвался с высоты, когда спускался из окна по веревке. Жители Широкой Речки засняли происходящее на видео.

Мужчина по какой-то причине спускался вниз с помощью веревки. Согласно кадрам, веревка была привязана к палке, закрепленной на окне. Спустившись наполовину, мужчина упал на землю.

По словам екатеринбурженки, следившей за спуском «альпиниста», он «точно был подшофе».

Палка с веревкой так до сих пор из окна и торчат. Думаю, что он в квартире один был, — сказала девушка.

Полежав несколько минут под окнами, мужчина встал и, хромая, куда-то ушел.

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#Дарья Сорокина#Екатеринбург#Спуск по веревке#Широкая речка#Падение#Происшествия#18+
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