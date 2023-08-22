Житель Нижнего Тагила организует картинг для детей в Луганске

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Руководитель картинг-центра К-2 Михаил Козлов обратился с предложением сделать для детей картинги к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Козлов сказал, что готов побывать в Луганске месяц и катать детей бесплатно.
[Козлов] Попросил помочь только с транспортом для доставки картов и размещением на месте. Я поддержал, — рассказал Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Также глава города связался с администрацией Луганска, те отнеслись к предложению положительно. По словам Пинаева, 22 августа 2023 года Козлов вместе со своим напарником отправятся в Луганск. МУП «Тагилдорстрой» выделили для них машину.
Напомним, в Нижнем Тагиле перед начальном учебного года детям из многодетных и малообеспеченных семей будут начислены льготные выплаты.