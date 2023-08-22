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Житель Нижнего Тагила организует картинг для детей в Луганске

Житель Нижнего Тагила организует картинг для детей в Луганске

22 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
Один из жителей Нижнего Тагила организует бесплатный прокат картингов для детей в Луганске.

Руководитель картинг-центра К-2 Михаил Козлов обратился с предложением сделать для детей картинги к мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Козлов сказал, что готов побывать в Луганске месяц и катать детей бесплатно.

[Козлов] Попросил помочь только с транспортом для доставки картов и размещением на месте. Я поддержал, — рассказал Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Видео: Владислав Пинаев

Также глава города связался с администрацией Луганска, те отнеслись к предложению положительно. По словам Пинаева, 22 августа 2023 года Козлов вместе со своим напарником отправятся в Луганск. МУП «Тагилдорстрой» выделили для них машину.

Напомним, в Нижнем Тагиле перед начальном учебного года детям из многодетных и малообеспеченных семей будут начислены льготные выплаты.

Выплаты перед школой на детей в Нижнем Тагиле
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