Иномарка неожиданно загорелась на парковке у жилого дома в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Владелица Renault Sandero припарковала его около пятиэтажного дома на улице Нижняя Черепанова, 17. Когда женщина стала выходить из машины, то увидела огонь из-под капота. Она взяла огнетушитель, рассчитывая ликвидировать возгорание самостоятельно.
Однако пламя разрослось. В результате женщина вызвала спасателей. Они потушили пламя в течение двух минут, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
В результате возгорания пострадали кузов машины, капот и моторный отсек. Предварительно причиной пожара стала неисправная электропроводка.