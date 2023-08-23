Иномарка неожиданно загорелась на парковке у жилого дома в Нижнем Тагиле

Владелица Renault Sandero припарковала его около пятиэтажного дома на улице Нижняя Черепанова, 17. Когда женщина стала выходить из машины, то увидела огонь из-под капота. Она взяла огнетушитель, рассчитывая ликвидировать возгорание самостоятельно.