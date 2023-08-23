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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Иномарка загорелась на парковке у жилого дома в Нижнем Тагиле

Иномарка неожиданно загорелась на парковке у жилого дома в Нижнем Тагиле

23 августа 2023, 05:22

Иномарка загорелась на парковке у жилого дома в Нижнем Тагиле

Иномарка вспыхнула на парковке у жилого дома в Нижнем Тагиле. ЧП случилось в районе ВМЗ днем 21 августа.

Владелица Renault Sandero припарковала его около пятиэтажного дома на улице Нижняя Черепанова, 17. Когда женщина стала выходить из машины, то увидела огонь из-под капота. Она взяла огнетушитель, рассчитывая ликвидировать возгорание самостоятельно.

Однако пламя разрослось. В результате женщина вызвала спасателей. Они потушили пламя в течение двух минут, сообщили в Отделе надзорной деятельности.

В результате возгорания пострадали кузов машины, капот и моторный отсек. Предварительно причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Дом и гараж сгорели в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Электропроводка#Ирина Кирилова
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