tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Лжесотрудник ФНС пытался обмануть жительницу Нижнего Тагила

Лжесотрудник ФНС пытался обмануть жительницу Нижнего Тагила

23 августа 2023, 04:59
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила чуть не попалась на уловки мошенников, которым стали известны ее действия в личном кабинете налоговой службы. Девушка пыталась оформить патент для сдачи имущества в аренду, а затем с ней связался неизвестный.

Тагильчанка вошла в личный кабинет на сайте налоговой службы и подала заявление. Она подписала его при помощи электронной подписи. Через несколько дней с ней связался «личный менеджер» через WhatsApp. Его номер начинался на +46.

По словам девушки, мужчина представился, назвал ее данные и сообщил, что она недавно подавала заявку на патент. После этого он предложил сменить пароль от Госуслуг, которыми тагильчанка не пользовалась в момент подачи заявления. По словам женщины, на фоне у звонившего играла турецкая музыка и разговаривали люди. Она сделала вывод, что это колл-центр.

Татьяна сразу оборвала звонок и не стала дальше продолжать беседу. В день звонка, по ее словам, заявление на патент было принято, но еще не было решения. Она считает, что произошла утечка данных.

В ФНС рассказали, что сотрудники никогда не представляются «личными менеджерами», а говорят должность и ФИО. Кроме того, телефоны налоговой службы в Нижнем Тагиле начинаются с цифр 49. Сам патент или отказ в его выдаче предоставляется автоматически без звонков. Также там заявили, что утечек у них не было и все данные на 100% защищены.

Травматолог из Воронежа перевел мошенникам 1,3 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники вымогают деньги у жителей Свердловской области от имени митрополитаМедбрат из Екатеринбурга отдал мошенникам более 1 миллиона рублейУчительница из Екатеринбурга «инвестировала» в мошенников 1,6 млн рублей
#Нижний Тагил#Криминал#Мошенники#ФНС#Госуслуги#Патент#Колл-центр#Ирина Кирилова#Налоговая служба
Подпишитесь
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Семья умершей в Демидовской больнице Нижнего Тагила требует 15 миллионов компенсации
18 августа, 12:11
Директор автомойки заявился на пост главы Нижнего Тагила
Вчера, 05:56
О новом виде мошенничества с поездками на такси рассказали жители Нижнего Тагила
21 августа, 12:57
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Итоги недели в Нижнем Тагиле: смог, выбросы и нарушения предприятий
21 августа, 06:57