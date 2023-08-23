Лжесотрудник ФНС пытался обмануть жительницу Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Тагильчанка вошла в личный кабинет на сайте налоговой службы и подала заявление. Она подписала его при помощи электронной подписи. Через несколько дней с ней связался «личный менеджер» через WhatsApp. Его номер начинался на +46.
По словам девушки, мужчина представился, назвал ее данные и сообщил, что она недавно подавала заявку на патент. После этого он предложил сменить пароль от Госуслуг, которыми тагильчанка не пользовалась в момент подачи заявления. По словам женщины, на фоне у звонившего играла турецкая музыка и разговаривали люди. Она сделала вывод, что это колл-центр.
Татьяна сразу оборвала звонок и не стала дальше продолжать беседу. В день звонка, по ее словам, заявление на патент было принято, но еще не было решения. Она считает, что произошла утечка данных.
В ФНС рассказали, что сотрудники никогда не представляются «личными менеджерами», а говорят должность и ФИО. Кроме того, телефоны налоговой службы в Нижнем Тагиле начинаются с цифр 49. Сам патент или отказ в его выдаче предоставляется автоматически без звонков. Также там заявили, что утечек у них не было и все данные на 100% защищены.