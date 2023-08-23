Лжесотрудник ФНС пытался обмануть жительницу Нижнего Тагила

В ФНС рассказали, что сотрудники никогда не представляются «личными менеджерами», а говорят должность и ФИО. Кроме того, телефоны налоговой службы в Нижнем Тагиле начинаются с цифр 49. Сам патент или отказ в его выдаче предоставляется автоматически без звонков. Также там заявили, что утечек у них не было и все данные на 100% защищены.