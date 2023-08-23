tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Подозреваемый в изнасиловании подросток находится на свободе в Екатеринбурге

Подозреваемый в изнасиловании подросток находится на свободе в Екатеринбурге

23 августа 2023, 13:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на свободе находится подросток, которого подозревают в изнасиловании мальчика из спецшколы №124. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка.

По словам женщины, два других подозреваемых подростка находятся под стражей, а один продолжает жить как прежде, пишет Ура.ру.

Также мать пострадавшего рассказала, что она встретила обидчика ее сына на одной из городских улиц. Он шел с родителями, они заходили в магазин за пивом, а потом гуляли в приподнятом настроении, утверждает женщина.

Еще он съездил отдохнуть в лагерь, выкладывал фотографии, делился впечатлениями. А моему ребенку не дали путевку, не предоставили психолога и даже не извинились. Почему так? — рассказала екатеринбурженка.

Также, по ее словам, директор спецшколы уволилась после произошедшего там насилия. При этом ей известно о том, что, уходя, руководительница получила премию в размере 300 тысяч рублей.

Изнасилованный в спецшколе Екатеринбурга подросток отпущен на свободу
Узнать подробнее
Читайте также:
Обвиняемому в изнасиловании подростку из спецшколы в Екатеринбурге продлен арестВ Асбесте суд запретил возвращать в спецшколу изнасилованного мальчикаДетский омбудсмен не нашел нарушений в спецшколе Екатеринбурга, где заявили о насилии
#Происшествия#Мать#Изнасилование#Подозреваемый#Екатеринбург#Подросток#Спецшкола#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Бомбы искали в суде и больницах Нижнего Тагила. Тревога оказалась ложной
Сегодня, 11:01
Екатеринбург — город балансов. Как перед выборами расторговали новый созыв Гордумы
Вчера, 11:13
Стало известно, как авария на Восточном шоссе сказалась на предприятиях Тагила
Сегодня, 08:22
Восточное шоссе в Нижнем Тагиле затопило горячей водой
Сегодня, 04:22
Жители на улице Победы, 51 в Нижнем Тагиле добиваются ремонта дороги между домами
Вчера, 11:06
Нижний Тагил получит дополнительные 7,2 миллиарда рублей на проект «Чистая вода»
Сегодня, 09:04