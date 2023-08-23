Подозреваемый в изнасиловании подросток находится на свободе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По словам женщины, два других подозреваемых подростка находятся под стражей, а один продолжает жить как прежде, пишет Ура.ру.
Также мать пострадавшего рассказала, что она встретила обидчика ее сына на одной из городских улиц. Он шел с родителями, они заходили в магазин за пивом, а потом гуляли в приподнятом настроении, утверждает женщина.
Еще он съездил отдохнуть в лагерь, выкладывал фотографии, делился впечатлениями. А моему ребенку не дали путевку, не предоставили психолога и даже не извинились. Почему так? — рассказала екатеринбурженка.
Также, по ее словам, директор спецшколы уволилась после произошедшего там насилия. При этом ей известно о том, что, уходя, руководительница получила премию в размере 300 тысяч рублей.