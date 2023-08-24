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Published Сегодня, 10:05

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Updated Сегодня, 10:07

В Свердловской области не хватает охранников и специалистов служб безопасности

В Свердловской области не хватает охранников и специалистов служб безопасности

24 августа 2023, 10:05
Фото: 1MI
За последние два года в Свердловской области резюме на вакансии охранников и специалистов служб безопасности стало на 20% меньше.

Так, с января по июль 2023 года было 2,3 тысячи таких предложений о работе. Это на 20% меньше, чем за такой же период 2021 года, и на 11% меньше, чем годом ранее. При этом средние зарплаты охранников за два года выросли в среднем на 22,81%: с 34,5 тысячи рублей в 2021 году до 44,7 тысячи в 2023 году.

В пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru. рост заработной платы связывают с нехваткой кадров, так как интерес свердловчан к этой сфере снижается. В июле 2023 года в регионе появилось на 14% меньше резюме, чем годом ранее.

На 16,3% выросла за год средняя зарплата в Свердловской области
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#Общество#Свердловская область#Работа#Безопасность#Вакансии#Евгения Сафина#Охранники
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