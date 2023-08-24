В Свердловской области не хватает охранников и специалистов служб безопасности

Так, с января по июль 2023 года было 2,3 тысячи таких предложений о работе. Это на 20% меньше, чем за такой же период 2021 года, и на 11% меньше, чем годом ранее. При этом средние зарплаты охранников за два года выросли в среднем на 22,81%: с 34,5 тысячи рублей в 2021 году до 44,7 тысячи в 2023 году.