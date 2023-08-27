Свердловчане начали получать фейковые сообщения о переводе на цифровые рубли

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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Updated Сегодня, 05:59
Однако эта информация не соответствует действительности. В России не проводится процедура перевода цифровые рубли, в том числе для выплат зарплат, пенсий или пособий. Поэтому никакие заявления писать в МФЦ не нужно, сообщает департамент информационной политики региона.
Там отметили, что в апреле 2023 года в стране был введен цифровой рубль. Он является дополнением к наличным и безналичным деньгам. На данный момент МФЦ в Свердловской области работают в штатном режиме, несмотря на фейковые сообщения.