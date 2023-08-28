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Глава Талицы ушел в отставку и переедет в Ростов-на-Дону

Глава Талицы ушел в отставку и переедет в Ростов-на-Дону

28 августа 2023, 11:34
Фото: Администрация Талицкого ГО
Депутаты гордумы Талицкого городского округа приняли отставку главы Александра Толкачева. Он снял с себя полномочия по собственному желанию.

Внеочередное заседание состоялось 28 августа, сообщили в администрации Талицкого ГО. Исполнять обязанности главы будет временно заместитель Александра Толкачева Михаил Михайлов. Сам же он переедет в Ростов-на-Дону, где займет одну из руководящих должностей по линии Федерального агентства по делам национальностей.

Напомним, в конце июля в Алапаевске был назначен новый мэр, им стал Денис Толмачев. За кандидатуру нового главы единогласно проголосовали все депутаты.

Назначен новый мэр Алапаевска
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#Общество#Свердловская область#Глава#Дума#Отставка#Талица#Евгения Сафина
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