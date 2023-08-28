Глава Талицы ушел в отставку и переедет в Ростов-на-Дону

Внеочередное заседание состоялось 28 августа, сообщили в администрации Талицкого ГО. Исполнять обязанности главы будет временно заместитель Александра Толкачева Михаил Михайлов. Сам же он переедет в Ростов-на-Дону, где займет одну из руководящих должностей по линии Федерального агентства по делам национальностей.