Глава Талицы ушел в отставку и переедет в Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Внеочередное заседание состоялось 28 августа, сообщили в администрации Талицкого ГО. Исполнять обязанности главы будет временно заместитель Александра Толкачева Михаил Михайлов. Сам же он переедет в Ростов-на-Дону, где займет одну из руководящих должностей по линии Федерального агентства по делам национальностей.
Напомним, в конце июля в Алапаевске был назначен новый мэр, им стал Денис Толмачев. За кандидатуру нового главы единогласно проголосовали все депутаты.