В Госдуме предложили повысить материнский капитал до 1 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Инициатива была зарегистрирована в Госдуме как проект закона, предложенный фракцией ЛДПР. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, Ярослав Нилов, отметил, что поддержка рождаемости в стране остается приоритетом, и государству важно продолжать стимулировать этот процесс, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Нилов подчеркнул: «Мы предложили увеличить размер материнского капитала, особенно для второго и третьего ребенка, до 1 миллиона рублей. Учитывая, что планируется повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше уровня инфляции, мы считаем, что увеличение материнского капитала выше фактической инфляции также оправдано. Это поможет поддержать семьи с детьми и стимулировать рождение новых граждан».
По мнению парламентария, принятие данного законопроекта создаст благоприятные условия для семейного воспитания и предоставит реальную финансовую поддержку российским семьям.