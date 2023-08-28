В Госдуме предложили повысить материнский капитал до 1 миллиона рублей

Нилов подчеркнул: «Мы предложили увеличить размер материнского капитала, особенно для второго и третьего ребенка, до 1 миллиона рублей. Учитывая, что планируется повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше уровня инфляции, мы считаем, что увеличение материнского капитала выше фактической инфляции также оправдано. Это поможет поддержать семьи с детьми и стимулировать рождение новых граждан».