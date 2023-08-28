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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

В Госдуме предложили повысить материнский капитал до 1 миллиона рублей

28 августа 2023, 05:41
Представители нижней палаты российского парламента высказали идею увеличения размера материнского капитала в России. По этому предложению, сумма материнского капитала для первого ребенка должна составлять 756,7 тысяч рублей, а для второго и третьего — достичь 1 миллиона рублей.

Инициатива была зарегистрирована в Госдуме как проект закона, предложенный фракцией ЛДПР. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, Ярослав Нилов, отметил, что поддержка рождаемости в стране остается приоритетом, и государству важно продолжать стимулировать этот процесс, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Нилов подчеркнул: «Мы предложили увеличить размер материнского капитала, особенно для второго и третьего ребенка, до 1 миллиона рублей. Учитывая, что планируется повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) выше уровня инфляции, мы считаем, что увеличение материнского капитала выше фактической инфляции также оправдано. Это поможет поддержать семьи с детьми и стимулировать рождение новых граждан».

По мнению парламентария, принятие данного законопроекта создаст благоприятные условия для семейного воспитания и предоставит реальную финансовую поддержку российским семьям.

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