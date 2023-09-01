Куйвашев утвердил членов комиссии на выборах главы Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Так, от города в комиссию вошли депутаты Денис Корякин и Дмитрий Скоропупов, председатель общественной палаты Нина Титова и председатель городской думы Вадим Раудштейн.
Кроме того, в составе оказались замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев, советник вице-губернатора Елена Омарова, управляющий Горнозаводским управленческим округом Евгений Каюмов и замруководителя по самоуправлению Наталья Соколова.
Первый этап конкурса комиссия проведет 27 сентября 2023 года. По его итогам будут определены итоговые кандидаты на голосование. Выборы нового мэра проведут депутаты 12 октября 2023 года.
Напомним, 10 сентября 2023 года в России состоятся выборы депутатов в госдуму. Также в Свердловской области пройдут выборы депутатов Заксобрания, депутатов в гордуму Екатеринбурга, а также в регионе будут выбирать депутатов в думы Белоярского ГО, Восточного и Галкинского сельских поселений.