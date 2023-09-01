Куйвашев утвердил членов комиссии на выборах главы Нижнего Тагила

Напомним, 10 сентября 2023 года в России состоятся выборы депутатов в госдуму. Также в Свердловской области пройдут выборы депутатов Заксобрания, депутатов в гордуму Екатеринбурга, а также в регионе будут выбирать депутатов в думы Белоярского ГО, Восточного и Галкинского сельских поселений.