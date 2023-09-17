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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

10-летнего мальчика-блондина сутки ищут в Екатеринбурге

10-летнего мальчика-блондина сутки ищут в Екатеринбурге

17 сентября 2023, 06:32
Фото: 1MI
В Екатеринбурге с 16 сентября ищут 10-летнего мальчика Максима Соловьева. Он ушел из дома и не вернулся.

Отмечается, что ребенок может находиться в микрорайоне Эльмаша. Об этом сообщают волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Рост ребенка составляет 148 сантиметров, у него худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи на Максиме была надета черная кофта с капюшоном, джинсы и кроссовки.

Всех тех, кто знает что-то о местоположении мальчика, прося позвонить по телефонам: +7 (900) 044-02-20 или +7 (343) 356-42-14.

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#Ребенок#Поиск#Одежда#Телефоны#Мальчик#Пропажа#Прорыв#Екатеринбург#Волосы#Глаза#Дарья Сорокина
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