10-летнего мальчика-блондина сутки ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Отмечается, что ребенок может находиться в микрорайоне Эльмаша. Об этом сообщают волонтеры регионального поискового отряда «Прорыв».
Рост ребенка составляет 148 сантиметров, у него худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светло-русые волосы. На момент пропажи на Максиме была надета черная кофта с капюшоном, джинсы и кроссовки.
Всех тех, кто знает что-то о местоположении мальчика, прося позвонить по телефонам: +7 (900) 044-02-20 или +7 (343) 356-42-14.