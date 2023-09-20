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В этом году 78% свердловских первоклассников записали в школы через «Госуслуги»

Большинство свердловских первоклассников записали в школы через «Госуслуги»

20 сентября 2023, 10:10
Фото: 1MI

В этом году 78% свердловских первоклассников записали в школы через «Госуслуги»

В этом году родители 46,8 тысячи уральских детей записали их в первые классы через портал «Госуслуги».

Как уточнили в департаменте информразвития Свердловской области со ссылкой на статистику министерства цифрового развития РФ, традиционной формой подачи заявления воспользовались родители лишь 22% первоклассников, 78% детей были записаны через госпортал.

Сообщается, что всего в стране возможностью электронной записи детей в школы воспользовались родители порядка 600 тысяч детей из 82 регионов. По этому показателю Свердловская область заняла второе место среди всех субъектов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге впервые школьные линейки провели в онлайн-формате.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Школьники#Школа#Интернет#Госуслуги#Цифровизация#Григорий Орлов
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