Большинство свердловских первоклассников записали в школы через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Как уточнили в департаменте информразвития Свердловской области со ссылкой на статистику министерства цифрового развития РФ, традиционной формой подачи заявления воспользовались родители лишь 22% первоклассников, 78% детей были записаны через госпортал.
Сообщается, что всего в стране возможностью электронной записи детей в школы воспользовались родители порядка 600 тысяч детей из 82 регионов. По этому показателю Свердловская область заняла второе место среди всех субъектов.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге впервые школьные линейки провели в онлайн-формате.