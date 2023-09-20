На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель

В сашиной копилке за год набралось уже три покоренных горы: Егоза в окрестностях Кыштыма высотой 608 метров, Двуглавая Сопка в национальном парке «Таганай» высотой 1034 метра и последней стал Большой Иремель. Его самая высокая точка находится на высоте 1582 метра. Как же мальчик, не имеющий возможность ходить, забирается на такую высоту? Нет, не ползком, как можно было бы подумать, а на плечах людей, которые хотят показать ребенку с ОВЗ мир с высоты гор.