На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В сашиной копилке за год набралось уже три покоренных горы: Егоза в окрестностях Кыштыма высотой 608 метров, Двуглавая Сопка в национальном парке «Таганай» высотой 1034 метра и последней стал Большой Иремель. Его самая высокая точка находится на высоте 1582 метра. Как же мальчик, не имеющий возможность ходить, забирается на такую высоту? Нет, не ползком, как можно было бы подумать, а на плечах людей, которые хотят показать ребенку с ОВЗ мир с высоты гор.
Идея поднять Сашу принадлежит его тренеру по адаптивному тхэквондо Павлу Павлецову. Помимо тренировок, Павел водит детей-инвалидов из своей группы в походы. В основном это ребята с ментальными нарушениями. Но когда в группу попал неходячий Саша, ему никто не отказал ни в тренировках, ни в выездах на природу.
Мы занимались, занимались, потом пришла идея, а почему бы колясочников не водить в горы. Как это сделать, поначалу у меня вообще в голове не укладывалось. Но зернышко было посеяно и надо было с этим что-то делать. В один прекрасный день я написал в соцсетях пост, что ищу волонтера в помощь. Спустя три часа доброволец нашелся. Егор его зовут. Мы обо всем договорились. Я написал маме Саши Анне. Она сначала восприняла это, как шутку. Но ей сказал: «Все серьезно. Давай, погнали». Ну и мы погнали, — поделился Павел Павлецов с журналистом TagilCity.ru.
Поначалу у Павла все-таки были сомнения в успехе затеи, но, по его словам, нужно было доводить дело до конца. И все получилось. Переноску для Саши оборудовали из альпинистской системы, дополнив ее ремнями для удобства мальчика и волонтеров, несущих его.
По сути, я его в этой системе одевал как рюкзак, как большой неудобный рюкзак, но это было лучше, чем ничего. Единственный нюанс, это то, что у него ноги висели и приходилось их поддерживать руками своими, — рассказал Павел.
В последствии переноску планируют еще модернизировать для большего комфорта.
Первый подъем на Егозу прошел. Павел понял, что поднять неходячего мальчика на вершину ему по силам, и решил покорить с Сашей за плечами Двуглавую Сопку на «Таганае». Здесь из-за лесенок на подъеме возникли свои трудности, но и они были преодолены.
Особенно сильно забивались мышцы именно, когда мы поднимались на Двуглавую Сопку. Там были лесенки в одном участке, и очень сильно забивались ягодичная и икроножные мышцы, — рассказал Павел.
И вот 17 сентября была покорена еще одна гора на границе Челябинской области и Башкирии — Большой Иремель. При восхождении на него волонтеры учли еще один нюанс — Саша любит смеяться.
Когда мы ходили на Двуглавую Сопку, Саша постоянно ржал. А нам на подъеме и так тяжело, и его смех немножечко бьет по нервам, — поделился тренер.
Выход был найден в использовании наушников. Чтобы не мешать мальчику испытывать эмоции и самим сосредоточится на подъеме, волонтеры слушали музыку, а иногда просто болтали с Сашей, чтобы он не скучал.
Однако забраться на гору мало, с нее нужно еще и спуститься. Даже идя налегке, сделать это не всегда легко, а с 43-килограмовым человеком за плечами тем более. Да и сам Саша тоже начинает уставать.
Когда на подъем идешь получается, что Саша в согнутом состоянии находится и ему комфортно, и нам хорошо. При спуске же он сползает вниз и ему самому не очень удобно. У нас тоже начинает спина больше нагружаться. Плюс сложности по камням. Мы их смогли преодолеть таким образом: когда курумник (природное нагромождение камней — прим. редакции) начинался, мы разворачивались и спускались спиной вперед. То есть нагибались и шли на коленях, на корточках, как угодно, — рассказал Павел.
Сашино приключение не осталось без внимания и среди других туристов, восходивших на Иремель. По словам Павла, многие из туристов, присевшие отдохнуть и заметившие человека с мальчиком на спине, вскакивали и продолжали путь дальше. А ближе к вершине люди, начинавшие стонать о том, как им тяжело дается подъем, замолкали.
Думаю, мы очень много людей смотивировали и дали им понять, что все эти якобы сложности нужно принять. Тогда приходит понимание, что все это не так уж и сложно, — считает тренер Саши.
Однако такие восхождения мотивируют и самого Павла. Теперь он точно знает, что нет ничего невозможного:
В очередной раз мы убедились, что дури в нас много, что запаса сил хватает, хоть и реально тяжело. В голове столько мыслей пролетает, что тяжко, но я всегда подбадривал себя тем, что нужно идти до конца, не сдаваться. И тогда все будет здорово. Впечатления только положительные от того, что я могу показать этот мир людям, которые не могут его посмотреть без чьей-то помощи.
Мама Саши Анна, которая и сама ведет активный образ жизни, занимаясь зимним плаванием и туризмом, рассказала TagilCity.ru, что опасения были только перед подъемом на Двуглавую Сопку. Но в успехе в восхождении на Иремель она уже не сомневалась, ведь самое главное для нее — это эмоции сына.
Я каждый раз, когда иду в горы с сыном, думаю: «Зачем мне это надо? И что я тут вообще делаю с ребенком, который самостоятельно не ходит?». Но каждый раз, когда я вижу его горящие глаза после восхождения на вершину, понимаю, что только ради этого стоит идти. Ну, и так же я хочу показать другим людям, что все возможно, если есть желание, что ограниченность в движениях не мешает вести активный образ жизни, что ограниченность только в голове, — поделилась Анна.
В планах у Павла поднять Сашу на самую высокую гору в России — Эльбрус, высота которого 5,6 тысячи метров. Но для этого нужно сначала попробовать свои силы на «трехтысячнике».
Сейчас у нас разговоры идут, чтобы поехать в Осетию. Там есть горы, высотой три тысячи метров. С мамой Саши я уже разговаривал. Говорю: «Давай думать, как туда поехать». Может спонсоров каких-то найти. Я думаю, есть люди, которые согласятся кинуть донат Саше, ради того, чтобы он поднялся на «трехтысячник». Я уверен, что все пройдет успешно, и мы будет думать, как взойти на «пятитысячник», — рассказал Павел.
Цель детского тренера — популяризировать походы для детей с ОВЗ и привлечь к этому как можно больше людей.
Чтобы у большего количества людей рождалось желание помогать. Не обязательно инвалидов только в горы поднимать. Достаточно просто участвовать в их жизни. Например, сходить в тот же парк или еще куда-то. А такие моменты, что мы поднимаем в гору, показывают, что нет ничего невозможного. Просто нужно немного взбодриться, подумать как и что реализовать и все получится. Вот такие ребята, они очень хорошо воспитывают самые лучшие качества. Особенно, когда они висят у тебя за спиной, — считает Павел.