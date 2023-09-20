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Учительница в Екатеринбурге оштрафована за фотографию с учеником

Учительница в Екатеринбурге оштрафована за фотографию с учеником

20 сентября 2023, 03:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге учительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что она выложила в свои соцсети фотографию с учеником.

На фотографии мальчик находился в зоопарке. В этот день туда пришел весь класс вместе с педагогом. Через некоторое время после того, как учительница выложила снимок, его увидела мать ученика и, возмутившись, отправилась в суд с исковым заявлением, пишет «КП-Екатеринбург».

Суд назначил учительнице штраф в размере 15 тысяч рублей. Теперь женщина должна выплатить пять тысяч школьнику и 10 тысяч его матери. Ответчица не согласилась с судебным решением и попросила пересмотреть дело.

Напомним, в начале 2023 года в Екатеринбурге мать ученика заметила у учительницы в соцсетях фотографию с ее ребенком и личные фото и посты, после чего обратилась в суд, а также рассказала об этом директору школы. Педагога уволили, но в конце лета ее восстановили в должности.

В Екатеринбурге вернули должность уволенной ранее учительнице за посты в соцсетях
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