Учительница в Екатеринбурге оштрафована за фотографию с учеником

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
На фотографии мальчик находился в зоопарке. В этот день туда пришел весь класс вместе с педагогом. Через некоторое время после того, как учительница выложила снимок, его увидела мать ученика и, возмутившись, отправилась в суд с исковым заявлением, пишет «КП-Екатеринбург».
Суд назначил учительнице штраф в размере 15 тысяч рублей. Теперь женщина должна выплатить пять тысяч школьнику и 10 тысяч его матери. Ответчица не согласилась с судебным решением и попросила пересмотреть дело.
Напомним, в начале 2023 года в Екатеринбурге мать ученика заметила у учительницы в соцсетях фотографию с ее ребенком и личные фото и посты, после чего обратилась в суд, а также рассказала об этом директору школы. Педагога уволили, но в конце лета ее восстановили в должности.