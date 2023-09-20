Учительница в Екатеринбурге оштрафована за фотографию с учеником

Напомним, в начале 2023 года в Екатеринбурге мать ученика заметила у учительницы в соцсетях фотографию с ее ребенком и личные фото и посты, после чего обратилась в суд, а также рассказала об этом директору школы. Педагога уволили, но в конце лета ее восстановили в должности.