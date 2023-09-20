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В Екатеринбурге полиция задержала ворвавшегося в школу пьяного мужчину

В Екатеринбурге нетрезвый мужчина ворвался в школу на Вторчермете

20 сентября 2023, 09:00
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полиция задержала ворвавшегося в школу пьяного мужчину

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил дебош в 36-й школе на Вторчермете, куда охрана пустила его согреться.

Такую версию инцидента озвучил источник агентства URA.RU — по словам очевидца, горожанин вел себя неадекватно, поэтому сотрудникам учреждения пришлось вызвать полицию.

В пресс-службе областного УМВД журналистам сообщили, что задержанным оказался молодой человек 1994 года рождения. Прибывшим полицейским мужчина пояснил, что хотел согреться — оружия и других опасных предметов у него с собой не было.

Ранее жители Екатеринбурге сообщили о пенсионере, который якобы самоудовлетворялся на глазах у детей возле школы на улице Волгоградской.

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#Дети#Полиция#Школьники#Школа#МВД#Школы#Екатеринбург#Григорий Орлов
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