В Екатеринбурге нетрезвый мужчина ворвался в школу на Вторчермете

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Updated Сегодня, 09:08
Такую версию инцидента озвучил источник агентства URA.RU — по словам очевидца, горожанин вел себя неадекватно, поэтому сотрудникам учреждения пришлось вызвать полицию.
В пресс-службе областного УМВД журналистам сообщили, что задержанным оказался молодой человек 1994 года рождения. Прибывшим полицейским мужчина пояснил, что хотел согреться — оружия и других опасных предметов у него с собой не было.
Ранее жители Екатеринбурге сообщили о пенсионере, который якобы самоудовлетворялся на глазах у детей возле школы на улице Волгоградской.