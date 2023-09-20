В Свердловской области взлетели цены на новые автомобили

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Такую статистику озвучили в уральском управлении Центробанка. По данным регулятора, скачок инфляции во многом был обусловлен ростом цен на легковые автомобили из-за увеличения спроса на них.
Еще одним фактором роста инфляции стало подорожание непродовольственных товаров на фоне ослабления нацвалюты, увеличения затрат на производство, а также повышенного потребительского спроса. Что касается продовольствия, в период с июля по август выросли цены на апельсины, бананы и яблоки; в свою очередь картофель, морковь и свекла, наоборот, стали доступнее.
Ранее Свердловскстат зафиксировал подорожание дизельного топлива и бензина, стоимость которых выросла в среднем на 2 рубля. В сентябре в свердловской ФАС заявили, что проверят обоснованность повышения цен на местных заправках.