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Posted Сегодня, 09:55

Published Сегодня, 09:55

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Центробанк: годовая инфляция в Свердловской области разогналась до 4,8%

В Свердловской области взлетели цены на новые автомобили

20 сентября 2023, 09:55
Фото: 1MI

Центробанк: годовая инфляция в Свердловской области разогналась до 4,8%

В августе годовая инфляция в Свердловской области разогналась до 4,8% (в июле показатель был на уровне 4%).

Такую статистику озвучили в уральском управлении Центробанка. По данным регулятора, скачок инфляции во многом был обусловлен ростом цен на легковые автомобили из-за увеличения спроса на них.

Еще одним фактором роста инфляции стало подорожание непродовольственных товаров на фоне ослабления нацвалюты, увеличения затрат на производство, а также повышенного потребительского спроса. Что касается продовольствия, в период с июля по август выросли цены на апельсины, бананы и яблоки; в свою очередь картофель, морковь и свекла, наоборот, стали доступнее.

Ранее Свердловскстат зафиксировал подорожание дизельного топлива и бензина, стоимость которых выросла в среднем на 2 рубля. В сентябре в свердловской ФАС заявили, что проверят обоснованность повышения цен на местных заправках.

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#Экономика#Свердловская область#Рост цен#Инфляция#Товары#Банк России#Центробанк#Григорий Орлов
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