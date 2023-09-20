В Свердловской области взлетели цены на новые автомобили

Еще одним фактором роста инфляции стало подорожание непродовольственных товаров на фоне ослабления нацвалюты, увеличения затрат на производство, а также повышенного потребительского спроса. Что касается продовольствия, в период с июля по август выросли цены на апельсины, бананы и яблоки; в свою очередь картофель, морковь и свекла, наоборот, стали доступнее.