tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Скончался известный советский футболист из Нижнего Тагила Георгий Амиропуло

Уроженец Тагила и экс-футболист «Уралмаша» Георгий Амиропуло умер в 68 лет

22 сентября 2023, 10:48
Фото: ФК «Урал»

Скончался известный советский футболист из Нижнего Тагила Георгий Амиропуло

Бывший нападающий футбольного клуба «Уралмаш» Георгий Амиропуло скончался в возрасте 68 лет.
С прискорбием сообщаем о кончине на 69-м году жизни Георгия Анастасовича Амиропуло, — сообщили в пресс-службе ФК «Урал (до 2003 года — „Уралмаш“).

В клубе привели краткую биографию Георгия Амиропуло. Будущая звезда уральского футбола родилась в 1955 году в Нижнем Тагиле. Профессиональную карьеру футболист начал в нижнетагильском клубе «Уралец», а затем переехал в уральскую столицу и начал выступать за «Уралмаш». Вплоть до пенсии Амиропуло работал детским тренером.

Фото: ФК «Урал»

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Урала» Давыд Алексеев умер в 19 лет — позднее в СМИ появилась информацию, что футболист выпал из окна.

Читайте также:
ФК «Урал» продлил контракт с футболистом из Нижнего ТагилаВ Екатеринбурге состоится Летний кубок России по биатлонуВ Екатеринбурге прошел финал молодежного марафона по биатлону
#Спорт#Футбол#Футболисты#Футболист#Екатеринбург#Некролог#Григорий Орлов
Подпишитесь
На гору без возможности ходить. Как 16-летний екатеринбуржец с ДЦП покорил Иремель
20 сентября, 09:50
Глава Минздрава не стал обсуждать дефицит медиков во время визита в Верхнюю Салду
Вчера, 14:00
Кто и почему попрощался с креслом депутата в Гордуме Екатеринбурга?
19 сентября, 12:13
Ремонт туристической тропы на Исинском тракте в Нижнем Тагиле подошел к концу
Сегодня, 09:14
Парк «Уральский» за 970 тысяч хотят простроить в поселке Уралец под Нижним Тагилом
Вчера, 13:10
Цыганка обманула продавца в цветочном магазине Нижнего Тагила на 5 тысяч рублей
Сегодня, 06:42