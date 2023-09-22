Уроженец Тагила и экс-футболист «Уралмаша» Георгий Амиропуло умер в 68 лет

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
С прискорбием сообщаем о кончине на 69-м году жизни Георгия Анастасовича Амиропуло, — сообщили в пресс-службе ФК «Урал (до 2003 года — „Уралмаш“).
В клубе привели краткую биографию Георгия Амиропуло. Будущая звезда уральского футбола родилась в 1955 году в Нижнем Тагиле. Профессиональную карьеру футболист начал в нижнетагильском клубе «Уралец», а затем переехал в уральскую столицу и начал выступать за «Уралмаш». Вплоть до пенсии Амиропуло работал детским тренером.
Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Урала» Давыд Алексеев умер в 19 лет — позднее в СМИ появилась информацию, что футболист выпал из окна.