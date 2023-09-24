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Двое мужчин в Екатеринбурге испугались приезда полиции и выломали дверь магазина

Двое мужчин в Екатеринбурге испугались приезда полиции и выломали дверь магазина

24 сентября 2023, 04:35
Фото: 1MI
Сотрудники магазина «Монетка» в Екатеринбурге закрыли на ключ двери перед двумя мужчинами, чтобы дождаться приезда полиции. Однако задержанные решили «эвакуироваться» самостоятельно.

Двух посетителей магазина торговой сети «Монетка» заперли в магазине до приезда сотрудников полицию. Однако задержанные не стали дожидаться правоохранительных органов, выбили дверь магазина и сбежали, сообщается в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Видео: Telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга»

Видео с выламыванием двери появилось в соцсетях 23 сентября. Официально пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу данную ситуацию пока не комментировала.

Напомним, в Екатеринбурге в августе 2023 года произошел случай кражи нескольких флаконов шампуня на несколько тысяч рублей. Ворами оказались молодой мужчина и ребенок, которые зашли в супермаркет и похитили товар.

Молодой человек и школьник в Екатеринбурге украли из магазина шампунь
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#Полиция#Магазин#Задержание#Анна Григорьева#Видео#Монетка#Екатеринбург#Инцидент
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