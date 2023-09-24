Двое мужчин в Екатеринбурге испугались приезда полиции и выломали дверь магазина

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Двух посетителей магазина торговой сети «Монетка» заперли в магазине до приезда сотрудников полицию. Однако задержанные не стали дожидаться правоохранительных органов, выбили дверь магазина и сбежали, сообщается в telegram-канале «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Видео с выламыванием двери появилось в соцсетях 23 сентября. Официально пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу данную ситуацию пока не комментировала.
Напомним, в Екатеринбурге в августе 2023 года произошел случай кражи нескольких флаконов шампуня на несколько тысяч рублей. Ворами оказались молодой мужчина и ребенок, которые зашли в супермаркет и похитили товар.