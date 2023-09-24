На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается до +16 градусов

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Updated Сегодня, 06:29
Так, в понедельник, 25 сентября, температура воздуха прогреется до +22 градусов. А уже во вторник, 16 сентября, столбики термометров достигнут максимума на отметке +16 градусов. Ветреность в этот день синоптики оценивают в 9 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.
В среду, 27 августа, погода будет аналогичной вторнику, однако вероятен дождь. 28 августа в городе будет до +15 градусов, а 29 августа — до +16 градусов.
В оба выходных синоптики прогнозируют дождь и ветер, который может достигнуть 11 баллов. При этом в оба дня будет до +19 градусов.