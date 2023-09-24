На рабочей неделе в Нижнем Тагиле ожидается до +16 градусов

Так, в понедельник, 25 сентября, температура воздуха прогреется до +22 градусов. А уже во вторник, 16 сентября, столбики термометров достигнут максимума на отметке +16 градусов. Ветреность в этот день синоптики оценивают в 9 метров в секунду. Это следует из данных сайта Гисметео.