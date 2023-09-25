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Published Сегодня, 06:17

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Дети в Первоуральске разгромили старую детскую площадку

Дети в Первоуральске разгромили старую детскую площадку

25 сентября 2023, 06:17
Фото: 1MI
Дети разломали старую детскую площадку в Первоуральске на улице Вайнера.

Один из детей расшатывал песочницу. Сперва конструкция держалась, но когда мальчику стала помогать девочка, она развалилась, пишет Е1.

Видео: Е1

Затем к разломанной песочнице подошли двое других детей. Компания стала отрывать крепления, переворачивать и рассматривать. Из песочницы они сделали конструкцию, похожую на шалаш.

Напомним, 23 июня 2023 года в Нижнем Тагиле пожилой мужчина на глазах у ребенка сломал велосипед, об который он споткнулся. Родители обратились с заявлением в полицию.

Пенсионер разломал велосипед на глазах у ребенка в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Первоуральск#Дети#Конструкция#Видео#Детская площадка#Разрушение#Елизавета Зиборова#Песочница#Инцидент#Разгром#Крепления#Шалаш
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