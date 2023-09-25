Дети в Первоуральске разгромили старую детскую площадку

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Один из детей расшатывал песочницу. Сперва конструкция держалась, но когда мальчику стала помогать девочка, она развалилась, пишет Е1.
Затем к разломанной песочнице подошли двое других детей. Компания стала отрывать крепления, переворачивать и рассматривать. Из песочницы они сделали конструкцию, похожую на шалаш.
Напомним, 23 июня 2023 года в Нижнем Тагиле пожилой мужчина на глазах у ребенка сломал велосипед, об который он споткнулся. Родители обратились с заявлением в полицию.