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Жители Свердловской области стали меньше бояться увольнения

Жители Свердловской области стали меньше бояться увольнения

25 сентября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Жители Свердловской области стали менее опасаться увольнения с работы, че раньше. Всего 15% опрошенных признались, что боятся потерять свое рабочее место.

Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщают исследователи сервиса hh.ru. При этом еще весной увольнения боялось большее число свердловчан — 18%.

Уверенно на работе себя чувствуют 78% жителей региона. Это также стало рекордным значением. Еще 7% не описали, стабильно ли они себя чувствуют или нет.

Нестабильно ощущают себя представители сферы «Высший менеджмент» (29% боятся, что их уволят), а также юристы (25%), маркетологи и рекламисты (24%).

Уверенность в завтрашнем дне чувствуют работники добывающих предприятий (94%), ученые и преподаватели (80%), а также строители (78%).

В целом в стране угрозу увольнения ощущают 18% респондентов.

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