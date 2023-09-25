Жители Свердловской области стали меньше бояться увольнения

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Это самый низкий показатель за всю историю наблюдений, сообщают исследователи сервиса hh.ru. При этом еще весной увольнения боялось большее число свердловчан — 18%.
Уверенно на работе себя чувствуют 78% жителей региона. Это также стало рекордным значением. Еще 7% не описали, стабильно ли они себя чувствуют или нет.
Нестабильно ощущают себя представители сферы «Высший менеджмент» (29% боятся, что их уволят), а также юристы (25%), маркетологи и рекламисты (24%).
Уверенность в завтрашнем дне чувствуют работники добывающих предприятий (94%), ученые и преподаватели (80%), а также строители (78%).
В целом в стране угрозу увольнения ощущают 18% респондентов.