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В Екатеринбурге прошли снайперские учения

В Екатеринбурге прошли снайперские учения

27 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
В Екатеринбурге на базе учебного центра «Хомутовка» прошли учения снайперов Росгвардии. Мероприятие продолжалось три недели.

Служащие отрабатывали навыки тактической стрельбы, стрельбы из снайперского оружия в ночное и дневное время, а также учились ведению огня из мест укрытия, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Также во время учений были разыграны ситуации, в условиях которых снайперам приходилось стрелять из разных локаций.

Напомним, 26 сентября 2023 года в Екатеринбурге проводились пожаро-тактические учения. Мероприятие проходило возле управления Росгвардии.

Во время учений пожарные провели эвакуацию сотрудников ведомства из здания и ликвидировали условный пожар.

В Екатеринбурге пожарные эвакуировали здание Росгвардии
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#Мероприятие#Учения#Росгвардия#Сотрудники#Учеба#Снайпер#Ведомство#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Тактическая стрельба#Снайперы#Огонь из мест укрытия#Локации
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