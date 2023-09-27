В Екатеринбурге прошли снайперские учения

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:51
Updated Сегодня, 06:51
Служащие отрабатывали навыки тактической стрельбы, стрельбы из снайперского оружия в ночное и дневное время, а также учились ведению огня из мест укрытия, рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
Также во время учений были разыграны ситуации, в условиях которых снайперам приходилось стрелять из разных локаций.
Напомним, 26 сентября 2023 года в Екатеринбурге проводились пожаро-тактические учения. Мероприятие проходило возле управления Росгвардии.
Во время учений пожарные провели эвакуацию сотрудников ведомства из здания и ликвидировали условный пожар.