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Друзья рассказали об умершем владельце завода из Каменска-Уральского

Друзья рассказали об умершем владельце завода из Каменска-Уральского

28 сентября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Друзья владельца завода из Каменска-Уральского рассказали о нем. Ранее 39-летний предприниматель был найден мертвым.

Умершего зовут Андрей Потехин. Он был руководителем завода «Бетон-Регион» и в последнее время много работал. Также его друзья рассказали, что он был чем-то подавлен и часто ругался по телефону, пишет Е1.

Мы все в шоке. Более уравновешенного, эмоционально устойчивого и рассудительного человека я не встречала, — рассказала знакомая бизнесмена.

Также подруга предпринимателя утверждает, что дома у него все было в порядке. А на предприятии сообщают, что в день трагедии руководитель, как обычно, был на работе, давал указания подчиненным. А уже вечером его не стало, тело было найдено на Силикатном карьере без признаков криминала.

У него остались жена и две дочери. Похоронят мужчину 29 сентября в похоронном доме Каменска-Уральского.

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