Друзья рассказали об умершем владельце завода из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Умершего зовут Андрей Потехин. Он был руководителем завода «Бетон-Регион» и в последнее время много работал. Также его друзья рассказали, что он был чем-то подавлен и часто ругался по телефону, пишет Е1.
Мы все в шоке. Более уравновешенного, эмоционально устойчивого и рассудительного человека я не встречала, — рассказала знакомая бизнесмена.
Также подруга предпринимателя утверждает, что дома у него все было в порядке. А на предприятии сообщают, что в день трагедии руководитель, как обычно, был на работе, давал указания подчиненным. А уже вечером его не стало, тело было найдено на Силикатном карьере без признаков криминала.
У него остались жена и две дочери. Похоронят мужчину 29 сентября в похоронном доме Каменска-Уральского.