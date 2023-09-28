Друзья рассказали об умершем владельце завода из Каменска-Уральского

Также подруга предпринимателя утверждает, что дома у него все было в порядке. А на предприятии сообщают, что в день трагедии руководитель, как обычно, был на работе, давал указания подчиненным. А уже вечером его не стало, тело было найдено на Силикатном карьере без признаков криминала.