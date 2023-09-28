В мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах создания исправцентра

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Здание бывшего санатория на Просторной, 1 уже отдано под постройку исправительного центра, поскольку там большая огороженная территория, а само помещение оптимально подходит для этих целей, рассказали в администрации.
Это здание было санаторием в период с 1995-го по 2019-й годы. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров. После здание было законсервировано.
Также в администрации сообщили, что недавно состоялись общественные слушания об изменении статуса этого земельного участка. Там горожане могли высказаться. В администрации добавили, что никто из присутствующих не был возмущен.
Само здание планируют отремонтировать, создать там сигнализацию и условия для пребывания.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге старый санаторий на Уктусе переоборудуют под исправцентр. Там смогут пребывать 196 осужденных.