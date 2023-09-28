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В мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах создания исправцентра

В мэрии Екатеринбурга рассказали о причинах создания исправцентра

28 сентября 2023, 07:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге здании бывшего санатория будет построен исправцентр. В администрации рассказал о причинах для этого.

Здание бывшего санатория на Просторной, 1 уже отдано под постройку исправительного центра, поскольку там большая огороженная территория, а само помещение оптимально подходит для этих целей, рассказали в администрации.

Это здание было санаторием в период с 1995-го по 2019-й годы. Его площадь составляет три тысячи квадратных метров. После здание было законсервировано.

Также в администрации сообщили, что недавно состоялись общественные слушания об изменении статуса этого земельного участка. Там горожане могли высказаться. В администрации добавили, что никто из присутствующих не был возмущен.

Само здание планируют отремонтировать, создать там сигнализацию и условия для пребывания.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге старый санаторий на Уктусе переоборудуют под исправцентр. Там смогут пребывать 196 осужденных.

В Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИН
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