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В Нижнем Тагиле 7-летняя пассажирка такси пострадала в ДТП

В Нижнем Тагиле 7-летняя пассажирка такси пострадала в ДТП

28 сентября 2023, 03:25
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Семилетняя девочка и ее мама, ехавшие в автомобиле такси марки Ravon, пострадали в аварии в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Орджоникидзе — Ильича. Авария произошла 26 сентября 2023 года.

Водитель автомобиля ВАЗ во время поворота на улицу Орджоникидзе не справился с управлением и не пропустил такси Ravon, которое ехало навстречу, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В случившемся инциденте пострадали пассажирки такси. Приехавшие медики оказали им помощь и отпустили, так как госпитализация им не понадобилась.

На водителя такси составили протокол за отсутствие путевого листа, вождение без диагностической карты и установку газового оснащения, при этом ни с кем ее не согласив. На водителя ВАЗ составили протоколы за то, что он не уступил дорогу встречному автомобилю и за отсутствие страховки.

Напомним, 26 сентября 2023 года в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала восьмилетняя девочка. Ее привезли в больницу с ушибом головы.

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