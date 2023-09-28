В Нижнем Тагиле 7-летняя пассажирка такси пострадала в ДТП

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Водитель автомобиля ВАЗ во время поворота на улицу Орджоникидзе не справился с управлением и не пропустил такси Ravon, которое ехало навстречу, рассказали ИА «Все новости» в пресс-службе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
В случившемся инциденте пострадали пассажирки такси. Приехавшие медики оказали им помощь и отпустили, так как госпитализация им не понадобилась.
На водителя такси составили протокол за отсутствие путевого листа, вождение без диагностической карты и установку газового оснащения, при этом ни с кем ее не согласив. На водителя ВАЗ составили протоколы за то, что он не уступил дорогу встречному автомобилю и за отсутствие страховки.
Напомним, 26 сентября 2023 года в Екатеринбурге в массовом ДТП пострадала восьмилетняя девочка. Ее привезли в больницу с ушибом головы.