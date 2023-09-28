В Нижнем Тагиле 7-летняя пассажирка такси пострадала в ДТП

На водителя такси составили протокол за отсутствие путевого листа, вождение без диагностической карты и установку газового оснащения, при этом ни с кем ее не согласив. На водителя ВАЗ составили протоколы за то, что он не уступил дорогу встречному автомобилю и за отсутствие страховки.