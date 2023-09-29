Мужчина в Екатеринбурге перебегал дорогу и попал под колеса иномарки

Инцидент случился вечером 28 сентября на перекрестке улиц Малышева и 8 марта. Водитель Jak J7 допустил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу. С места аварии пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы, грудной клетки, переломами бедра и голени, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.