Мужчина в Екатеринбурге перебегал дорогу и попал под колеса иномарки

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Инцидент случился вечером 28 сентября на перекрестке улиц Малышева и 8 марта. Водитель Jak J7 допустил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу. С места аварии пострадавший был доставлен в больницу с травмами головы, грудной клетки, переломами бедра и голени, сообщили в ГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, в Нижнем Тагиле девушка спровоцировала ДТП. Инцидент случился на улице Металлургов вечером 24 сентября. Очевидец рассказал, что Lada Priora затормозила, чтобы пропустить девушку, неожиданно появившуюся на дороге. Водитель «ГАЗели», находившийся далее, успел остановиться, а «ВАЗ» — нет.