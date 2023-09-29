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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Уголовное дело заведено после смерти жительницы Екатеринбурга на дачном участке

Уголовное дело заведено после смерти жительницы Екатеринбурга на дачном участке

29 сентября 2023, 13:08
Фото: 1MI
Уголовное дело возбудили сотрудники Следственного комитета после убийства жительницы Екатеринбурга на даче в Заречном. Ведется розыск предполагаемого преступника.

Тело пропавшей 39-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 сентября. На месте преступления работали сотрудники Следственного комитета, они изъяли следы и объекты. Также допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а также ведется розыск подозреваемого. Это рыжеволосый мужчина, который трудился у погибшей разнорабочим на дачном участке.

Появились подробности убийства жительницы Екатеринбурга на дачном участке
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#Следственный комитет#Полиция#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Дача#Екатеринбург#Евгения Сафина
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