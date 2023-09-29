Уголовное дело заведено после смерти жительницы Екатеринбурга на дачном участке

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Тело пропавшей 39-летней женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 28 сентября. На месте преступления работали сотрудники Следственного комитета, они изъяли следы и объекты. Также допрашиваются свидетели и назначены судебные экспертизы.
На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», а также ведется розыск подозреваемого. Это рыжеволосый мужчина, который трудился у погибшей разнорабочим на дачном участке.