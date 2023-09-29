Уроженка Нижнего Тагила пыталась провезти в Кольцово десятки тысяч долларов из США

Оказалось, что женщина родом из Нижнего Тагила. На данный момент она проживает в Америке. Вся сумма, которая была при ней, это личные накопления. При этом, как утверждает женщина, заполнять декларацию она не стала по причине отсутствия документов на стойке. В результате в отношении нее было возбуждено административное дело. Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.