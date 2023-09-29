Уроженка Нижнего Тагила пыталась провезти в Кольцово десятки тысяч долларов из США

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Женщина имеет двойное гражданство (США и РФ). Она вместе со своим несовершеннолетним сыном прилетела, чтобы купить в Екатеринбурге квартиру. Однако ввезти имеющуюся сумму она не смогла, так как допустимо без декларации ввозить только 10 тысяч долларов США.
Оказалось, что женщина родом из Нижнего Тагила. На данный момент она проживает в Америке. Вся сумма, которая была при ней, это личные накопления. При этом, как утверждает женщина, заполнять декларацию она не стала по причине отсутствия документов на стойке. В результате в отношении нее было возбуждено административное дело. Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 2,5 миллиона рублей.
Ранее граждане пытались провезти в Россию из Казахстана порядка 250 тонн арбузов и дынь. Однако были задержаны таможенниками. По данным ведомства, с мая по август 2023 года в Казахстан были возвращены 14 грузовых автомобилей с бахчевыми.