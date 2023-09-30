Житель Нижнего Тагила провалился ночью в коммунальную яму

Мужчина пояснил, что в темноте не заметил ограждение, поэтому и соскользнул в яму. Спасатели вытащили его и сразу передали медикам скорой помощи, которая прибыла на место происшествия. Чтобы больше никто не пострадал, ограждение было восстановлено.