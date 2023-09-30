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Житель Нижнего Тагила провалился ночью в коммунальную яму

Житель Нижнего Тагила провалился ночью в коммунальную яму

30 сентября 2023, 09:00
Фото: МБУ "Центр защиты населения"
30 сентября около трех часов ночи в Нижнем Тагиле мужчина упал в коммунальную траншею и не смог из нее выбраться самостоятельно.

Доставать упавшего из траншеи выехали специалисты МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.

Мужчина пояснил, что в темноте не заметил ограждение, поэтому и соскользнул в яму. Спасатели вытащили его и сразу передали медикам скорой помощи, которая прибыла на место происшествия. Чтобы больше никто не пострадал, ограждение было восстановлено.

Фото: МБУ "Центр защиты населения"

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге подросток провалился в незакрепленный канализационный люк на тротуаре.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Спасатели#Мужчина#Коммунальщики#Яма#Ночь#Упал#Евгения Сафина
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