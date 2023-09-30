Житель Нижнего Тагила провалился ночью в коммунальную яму

Posted Сегодня, 09:00
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Доставать упавшего из траншеи выехали специалисты МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.
Мужчина пояснил, что в темноте не заметил ограждение, поэтому и соскользнул в яму. Спасатели вытащили его и сразу передали медикам скорой помощи, которая прибыла на место происшествия. Чтобы больше никто не пострадал, ограждение было восстановлено.
Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге подросток провалился в незакрепленный канализационный люк на тротуаре.