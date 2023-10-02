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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Нижнем Тагиле ветеранов прокатили на экскурсионном ретротрамвае

В Нижнем Тагиле ветеранов прокатили на экскурсионном ретротрамвае

2 октября 2023, 09:54
Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле в преддверии Дня пожилого человека ветераны поучаствовали в экскурсии, прокатившись по городу на ретротрамвае.

Экскурсионный трамвай проехал по 3-му маршруту. Пожилым тагильчанам напомнили факты о достопримечательностях Выи, Красного камня и центра города.

В экскурсии принимали участие ветераны Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов. Всем понравилось — узнали некоторые вещи, — рассказал журналисту «Тагил ТВ» председатель горсовета ветеранов Владимир Свистунов.

Напомним, в августе прошлого года свердловское правительство передало Нижнему Тагилу два ретротрамвая в честь трехсотлетия города. Экстерьер и интерьер электротранспорта выполнены в винтажном стиле, имитирующем старинные вагоны.

В прошлую пятницу, 29 сентября, жители Нижнего Тагила прокатались на трамвае с живой музыкой.

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