В Нижнем Тагиле ветеранов прокатили на экскурсионном ретротрамвае

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Экскурсионный трамвай проехал по 3-му маршруту. Пожилым тагильчанам напомнили факты о достопримечательностях Выи, Красного камня и центра города.
В экскурсии принимали участие ветераны Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов. Всем понравилось — узнали некоторые вещи, — рассказал журналисту «Тагил ТВ» председатель горсовета ветеранов Владимир Свистунов.
Напомним, в августе прошлого года свердловское правительство передало Нижнему Тагилу два ретротрамвая в честь трехсотлетия города. Экстерьер и интерьер электротранспорта выполнены в винтажном стиле, имитирующем старинные вагоны.
В прошлую пятницу, 29 сентября, жители Нижнего Тагила прокатались на трамвае с живой музыкой.