В Нижнем Тагиле заключенный обманул женщину на 23 тысячи на сайте знакомств

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Подсудимого зовут Роман. Он признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что Роман отбывал наказание в ФКУ ИК 12 ГУФСИН России. Сидел он за хищение чужого имущества. Он сумел выйти в интернет и познакомиться с 36-летней женщиной. Роман попросил у нее деньги в долг и обещал вернуть их.
Деньги он занимал постепенно — женщина совершила 13 банковских переводов. Всеми средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению, и женщине он их не возвращал.
Свою вину он признал, по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что 11 пенсионеров из Екатеринбурга попались на уловку мошенников и перевели им 3,8 млн рублей.