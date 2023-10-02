В Нижнем Тагиле заключенный обманул женщину на 23 тысячи на сайте знакомств

Известно, что Роман отбывал наказание в ФКУ ИК 12 ГУФСИН России. Сидел он за хищение чужого имущества. Он сумел выйти в интернет и познакомиться с 36-летней женщиной. Роман попросил у нее деньги в долг и обещал вернуть их.