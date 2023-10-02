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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

В Нижнем Тагиле заключенный обманул женщину на 23 тысячи на сайте знакомств

В Нижнем Тагиле заключенный обманул женщину на 23 тысячи на сайте знакомств

2 октября 2023, 10:53
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле мужчина, отбывающий наказание, через интернет украл у местной жительницы деньги. В общей сложности он похитил 23 900 рублей.

Подсудимого зовут Роман. Он признан виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что Роман отбывал наказание в ФКУ ИК 12 ГУФСИН России. Сидел он за хищение чужого имущества. Он сумел выйти в интернет и познакомиться с 36-летней женщиной. Роман попросил у нее деньги в долг и обещал вернуть их.

Деньги он занимал постепенно — женщина совершила 13 банковских переводов. Всеми средствами мужчина распорядился по собственному усмотрению, и женщине он их не возвращал.

Свою вину он признал, по совокупности приговоров ему назначили наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что 11 пенсионеров из Екатеринбурга попались на уловку мошенников и перевели им 3,8 млн рублей.

Судья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублей
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#Происшествия#Нижний Тагил#Прокуратура#Интернет#Лишение свободы#Мошенничество#Исправительная колония#Деньги в долг#Дарья Сорокина#ИК 12 ГУФСИН России#Банковские переводы
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