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Судья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублей

Судья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублей

30 сентября 2023, 05:32
Фото: 1MI
Телефонные мошенники под видом работников Минюста, ФСБ и ЦБ РФ обманули судью Арбитражного суда Свердловской области на два миллиона рублей

По словам женщины, изначально злоумышленники обратились к ней через мессенджер от имени председателя суда, в котором она работает. Мошенники написали, что с ней свяжутся сотрудники Министерства юстиции.

Затем потерпевшей действительно поступил звонок и неизвестный сообщил, что в дальнейшем с ней будут работать работники Центробанка и правоохранительных органов. Женщине необходимо защитить ее счета, так как кто-то пытается оформить кредит на ее имя.

Далее свердловчанке начали звонить лжеспециалисты ФСБ и банка, которые убедили ее следовать инструкциям. Судья оформила кредит на два миллиона рублей и перевела деньги на «безопасные счета».

Однако после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

В УМВД по Екатеринбургу еще раз напоминают гражданам, что представители банков и правоохранительных органов не звонят сами горожанам и не требуют оформлять займы. В пресс-службе Уральского ГУ ЦБ рекомендовали обращаться на номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000, если вам звонят от имени Центробанка.

Напомним, жители Нижнего Тагила за восемь месяцев 2023 года перевели мошенникам 187 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше, чем за весь 2022 год.

Дежурства у банкоматов и личный менеджер. Как жителей Тагила защищают от мошенников
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#Полиция#Деньги#ФСБ#Криминал#Мошенники#Телефон#Судья#Екатеринбург#Евгения Сафина
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