Судья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По словам женщины, изначально злоумышленники обратились к ней через мессенджер от имени председателя суда, в котором она работает. Мошенники написали, что с ней свяжутся сотрудники Министерства юстиции.
Затем потерпевшей действительно поступил звонок и неизвестный сообщил, что в дальнейшем с ней будут работать работники Центробанка и правоохранительных органов. Женщине необходимо защитить ее счета, так как кто-то пытается оформить кредит на ее имя.
Далее свердловчанке начали звонить лжеспециалисты ФСБ и банка, которые убедили ее следовать инструкциям. Судья оформила кредит на два миллиона рублей и перевела деньги на «безопасные счета».
Однако после этого потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
В УМВД по Екатеринбургу еще раз напоминают гражданам, что представители банков и правоохранительных органов не звонят сами горожанам и не требуют оформлять займы. В пресс-службе Уральского ГУ ЦБ рекомендовали обращаться на номер горячей линии Банка России 8-800-300-3000, если вам звонят от имени Центробанка.
Напомним, жители Нижнего Тагила за восемь месяцев 2023 года перевели мошенникам 187 миллионов рублей. Это на 30 миллионов больше, чем за весь 2022 год.