В России двухфакторная аутентификация на Госуслугах стала обязательной с 1 октября

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Нововведение появилось в целях повышения безопасности аккаунтов пользователей. Теперь это обязательно для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает свой личный кабинет.
Проект постановления о двухфакторной аутентификации скоро примет правительство РФ. После этого россияне лишь в последний раз смогут зайти в свои личные кабинеты без этой опции.
Нововведение позволит уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором допзащиты. Отмечается, что всего существует три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), либо вход по биометрическим данным.
Для установления дополнительной безопасности нужно войти в свой профиль на Госуслугах, пройти в раздел «Безопасность», где выбрать «Вход с подтверждением». Далее необходимо нажать на один из трех вариантов дополнительного подтверждения.
Отмечается, что дополнительное подтверждение для входа подключили уже более 35 млн человек.
Ранее сообщалось, что большинство первоклассников Свердловской области были записаны в школы благодаря Госуслугам.