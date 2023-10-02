tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

В России двухфакторная аутентификация на Госуслугах стала обязательной с 1 октября

В России двухфакторная аутентификация на Госуслугах стала обязательной с 1 октября

2 октября 2023, 07:41
Фото: 1MI
На Госуслугах в России станет обязательной двухфакторная аутентификация на Госуслугах становится обязательной. Она уже действует с 1 октября.

Нововведение появилось в целях повышения безопасности аккаунтов пользователей. Теперь это обязательно для новых пользователей портала и для тех, кто восстанавливает свой личный кабинет.

Проект постановления о двухфакторной аутентификации скоро примет правительство РФ. После этого россияне лишь в последний раз смогут зайти в свои личные кабинеты без этой опции.

Нововведение позволит уточнить данные, например, номер телефона, и определиться с выбором допзащиты. Отмечается, что всего существует три варианта дополнительной защиты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР), либо вход по биометрическим данным.

Для установления дополнительной безопасности нужно войти в свой профиль на Госуслугах, пройти в раздел «Безопасность», где выбрать «Вход с подтверждением». Далее необходимо нажать на один из трех вариантов дополнительного подтверждения.

Отмечается, что дополнительное подтверждение для входа подключили уже более 35 млн человек.

Ранее сообщалось, что большинство первоклассников Свердловской области были записаны в школы благодаря Госуслугам.

Большинство свердловских первоклассников записали в школы через «Госуслуги»
Узнать подробнее
Читайте также:
Судья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублейТюменский депутат на тракторе насмерть раздавил шестилетнего мальчикаДрузья рассказали об умершем владельце завода из Каменска-Уральского
#Общество#Россия#Безопасность#Пользователи#Госуслуги#Телефон#Правительство рф#Профиль#Личный кабинет#Дарья Сорокина#Биометрические данные#Двухфакторная аутентификация#Аккаунты#Дополнительная защита#Код из СМС#Одноразовый код#Вход с подтверждением
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Сегодня, 07:21
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Вице-президент «Екатеринбуржского клуба» попросил Грету Тунберг ослабить санкции США
Сегодня, 08:50
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00