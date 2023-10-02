Второй за день мужчина выпал из окна в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Инцидент произошел в микрорайоне Синие Камни. Как рассказала одна из местных жительниц, она услышала хлопок, а когда подошла к окну, то увидела лежащего внизу мужчину.
Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.
Сегодня один молодой человек также выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 в микрорайоне Широкая речка.
1 октября аналогичное ЧП произошло в Академическом районе Екатеринбурга. Подробности происшествия пока неизвестны.
Также 28 сентября 2023 года в Екатеринбурге в Пионерском районе из окна выпал местный житель. Погибшего заметил прохожий, который гулял с собакой.