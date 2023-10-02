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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Второй за день мужчина выпал из окна в Екатеринбурге

Второй за день мужчина выпал из окна в Екатеринбурге

2 октября 2023, 18:28
Фото: 1MI
Еще один человек выпал из многоэтажного дома в Екатеринбурге, это уже второй случай за день, пишет Ura.Ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Синие Камни. Как рассказала одна из местных жительниц, она услышала хлопок, а когда подошла к окну, то увидела лежащего внизу мужчину.

Подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня один молодой человек также выпал из окна дома на улице Хрустальногорская, 93 в микрорайоне Широкая речка.

1 октября аналогичное ЧП произошло в Академическом районе Екатеринбурга. Подробности происшествия пока неизвестны.

Также 28 сентября 2023 года в Екатеринбурге в Пионерском районе из окна выпал местный житель. Погибшего заметил прохожий, который гулял с собакой.

Из окна дома в Екатеринбурге выпал молодой человек
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#Происшествия#Широкая речка#Екатеринбург#Академический район#Синие Камни#Хрустальногорская
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