Пожарные «спасли из горящего здания» трех сотрудников администрации Нижнего Тагила

По задумке импровизированной тренировки, в здании осталось три человека. Один пострадал и не мог самостоятельно выбраться из здания, второй ждал помощи, а третий не мог покинуть лестницу третьего этажа. Всех их нужно было успеть спасти, а находились они в разных частях здания.