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Published Сегодня, 08:02

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Updated Сегодня, 08:04

Спасатели Нижнего Тагила прошли тренировку на тему действий при пожаре

Пожарные «спасли из горящего здания» трех сотрудников администрации Нижнего Тагила

3 октября 2023, 08:02
Фото: Центр защиты населения

Спасатели Нижнего Тагила прошли тренировку на тему действий при пожаре

В Нижнем Тагиле спасатели провели тренировку на тему действий при возникновении пожара. Они успешно эвакуировали троих «пострадавших» из горящего здания.

Тренировка началась в 16.00, в это время в здании мэрии сработала пожарная сигнализация. Все оперативно эвакуировались на улицу, сообщили в пресс-службе администрации.

Фото: Центр защиты населения

По задумке импровизированной тренировки, в здании осталось три человека. Один пострадал и не мог самостоятельно выбраться из здания, второй ждал помощи, а третий не мог покинуть лестницу третьего этажа. Всех их нужно было успеть спасти, а находились они в разных частях здания.

В результате на место выехали спасатели, они при помощи спецобородования эвакуировали «пострадавших». Затем к зданию прибыли представители Центра защиты населения. Они эвакуировали еще одного манекена через окно.

Отмечается, что все службы работали слаженно и справились с поставленными задачами.

Ранее сообщалось, что юные пожарные из Первоуральска победили на конкурсе МЧС.

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#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Эвакуация#Тренировка#Мэрия#Дарья Сорокина#Спецоборудование
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