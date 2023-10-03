Пожарные «спасли из горящего здания» трех сотрудников администрации Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Тренировка началась в 16.00, в это время в здании мэрии сработала пожарная сигнализация. Все оперативно эвакуировались на улицу, сообщили в пресс-службе администрации.
По задумке импровизированной тренировки, в здании осталось три человека. Один пострадал и не мог самостоятельно выбраться из здания, второй ждал помощи, а третий не мог покинуть лестницу третьего этажа. Всех их нужно было успеть спасти, а находились они в разных частях здания.
В результате на место выехали спасатели, они при помощи спецобородования эвакуировали «пострадавших». Затем к зданию прибыли представители Центра защиты населения. Они эвакуировали еще одного манекена через окно.
Отмечается, что все службы работали слаженно и справились с поставленными задачами.
Ранее сообщалось, что юные пожарные из Первоуральска победили на конкурсе МЧС.