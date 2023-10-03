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В Нижнем Тагиле уничтожены почти 5 кг наркотиков

В Нижнем Тагиле уничтожены почти 5 кг наркотиков

3 октября 2023, 04:29
Фото: 1MI
Сотрудники прокуратуры, а также следователи и дознаватели в Нижнем Тагиле уничтожили около пяти килограммов наркотических веществ.

После того, как приговоры по уголовным делам о распространении наркотиков вступают в силу, эти вещества необходимо сжечь.

Так, комиссия, в которой состоят дознаватели, следователи и сотрудники прокуратуры, сожгла около пяти килограммов синтетических и растительных запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Также были уничтожены шприцы, трубки, пробирки и прочие приспособления для изготовления и использования наркотиков. Все это было уликами по 37 уголовным делам.

Напомним, в Екатеринбурге житель Березовского, увидев сотрудников ППС, выбросил на землю несколько свертков, в которых был героин. В отношении него возбудили уголовное дело.

В Екатеринбурге наркозакладчик выбросил героин на глазах у ППС
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