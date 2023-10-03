В Нижнем Тагиле уничтожены почти 5 кг наркотиков

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
После того, как приговоры по уголовным делам о распространении наркотиков вступают в силу, эти вещества необходимо сжечь.
Так, комиссия, в которой состоят дознаватели, следователи и сотрудники прокуратуры, сожгла около пяти килограммов синтетических и растительных запрещенных веществ, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Также были уничтожены шприцы, трубки, пробирки и прочие приспособления для изготовления и использования наркотиков. Все это было уликами по 37 уголовным делам.
Напомним, в Екатеринбурге житель Березовского, увидев сотрудников ППС, выбросил на землю несколько свертков, в которых был героин. В отношении него возбудили уголовное дело.