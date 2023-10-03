Жительница Екатеринбурга потеряла 13 тысяч на несуществующей покупке на Wildberries

Сперва в техподдержки у Екатерины спрашивали номер телефона и уточняли, есть ли у других людей доступ к ее личному кабинету. Потом ее переводили на оператора, но и беседа с ним не приносила результата. Женщина пожаловалась, что ей было тяжело остаться без этих денег, еще и одной с маленьким ребенком.