Жительница Екатеринбурга потеряла 13 тысяч на несуществующей покупке на Wildberries

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
Женщина пожаловалась на работу сервиса, но пока безрезультатно. Пострадавшую зовут Екатерина и она уже несколько дней пытается доказать свою правоту через сервис поддержки на маркетплейсе, пишет Е1.
Списание денег екатеринбурженка заметила в конце сентября. Выяснилось, что Wildberries снял средства за товары, которые Екатерина отметила, как отложенные. При этом покупать она их не планировала.
Сперва в техподдержки у Екатерины спрашивали номер телефона и уточняли, есть ли у других людей доступ к ее личному кабинету. Потом ее переводили на оператора, но и беседа с ним не приносила результата. Женщина пожаловалась, что ей было тяжело остаться без этих денег, еще и одной с маленьким ребенком.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что знают о случившемся. Они отметили, что Екатерина отправила им жалобу еще 30 сентября. Сейчас они проводят разбирательства, по результатам которых примут решение.
Ранее житель Екатеринбурга лишился семи тысяч рублей при покупки корма для кота на Wildberries.