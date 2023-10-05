Для строительства новых дорог в районе «Южный» в Тагиле требуется 425 млн рублей

Сейчас администрация Нижнего Тагила поэтапно готовится к разработке проектно-сметной документации для обустройства дорог к земельным участкам в «Южном», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии. Деньги на это планируют заложить в городской бюджет следующего года. А само строительство инженерно-транспортной инфраструктуры должно финансироваться из двух источников — региональной и муниципальной казны.