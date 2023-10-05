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Для строительства новых дорог в районе «Южный» в Тагиле требуется 425 млн рублей

Для строительства новых дорог в районе «Южный» в Тагиле требуется 425 млн рублей

5 октября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Дороги к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в микрорайоне «Южный» в Нижнем Тагиле, планируют обустроить к 2025 году. Для этого понадобятся около 425 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.

Земельные участки в районе «Южный» недалеко от поселка Зональный были предоставлены в рамках регионального закона 215 многодетным семьям. Однако, по их словам, начать стройку на участках пока невозможно из-за отсутствия дорог.

После дождей проехать невозможно вообще, в сухую погоду тоже едешь и днищем скребешь. А это прямая угроза жизни, ведь ни скорая, ни пожарные тоже не проедут, если что случись. Стройку тоже не начать. Получается участки дали, но строиться и жить там нет возможности, а ведь уже больше пяти лет прошло! Отсыпали своими силами, сколько могли, но это дорого делать собственными силами, — пожаловался в соцсетях тагильчанин по имени Никита.
Состояние дороги к земельным участкам многодетных семей в районе «Южный»Состояние дороги к земельным участкам многодетных семей в районе «Южный»
Состояние дороги к земельным участкам многодетных семей в районе «Южный»
Фото: Никита Веденеев / Группа ВК «Тагил без ям»

Сейчас администрация Нижнего Тагила поэтапно готовится к разработке проектно-сметной документации для обустройства дорог к земельным участкам в «Южном», сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии. Деньги на это планируют заложить в городской бюджет следующего года. А само строительство инженерно-транспортной инфраструктуры должно финансироваться из двух источников — региональной и муниципальной казны.

Администрация города ежегодно в адрес Правительства Свердловской области направляет потребности в финансировании реализации мероприятий по обеспечению подъездов к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям. Потребность в финансировании работ по обустройству 35,8 км подъездов к земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство многодетным семьям в микрорайоне «Южный», составляет около 425 млн рублей, — пояснили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В случае, если деньги из областного бюджета будут выделены, строительство дорог к земельным участкам многодетных семей попадет в муниципальную программу «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2025 года».

Пока что в период 2022–2023 годов при тесном взаимодействии с инициативной группой собственников земельных участков был отсыпан щебнем проезд на улице 70-летия Победы общей протяженностью 622 метра.

Напомним, в селе Большая Лая Горноуральского округа долгожданный ремонт дороги обернулся проблемами для жителей улицы Новоалександровская. Сельчане остались буквально замурованы без возможности выезда на автомобилях, а пешеходам приходится карабкаться по насыпи, чтобы выйти на дорогу.

Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Строительство#Финансирование#Анна Григорьева#Дороги#Многодетные семьи#Земельные участки
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